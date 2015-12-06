Star yazarı: İmaj tazelenmeli; Can Dündar gibi ifade özgürlüğünün sembolü gazeteciler serbest bırakılmalı!

Star yazarı Mensur Akgün, Türkiye’nin imajanın tazelenmesi gerektiğini söylerken “ Can Dündar gibi ifade özgürlüğünün sembolü gazetecilerin serbest bırakılması bunların başında geliyor” ifadesini kullandı.

Akgün'ün Star'da "Çatışma riski artarken" başlığıyla yayımlanan (6 Aralık 2015) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Tüm bu riskler yüzünden Türkiye’nin kendini her türlü olasılığa hazırlaması gerekiyor. Artık aidiyet üstünden maksimalist hedefler gütme devri bizim için kapandı. Bundan sonra bölge ve dünya dengelerindeki değişimleri çok iyi takip etmemiz, AB ve ABD ile bir süredir ihmal ettiğimiz ilişkilerimizi, onların her istediğini yapmadan ama beklentilerini karşılayarak ve sorunlarımızı çözme iradesi göstererek onarmamız şart.

Bunun en kestirme yolu da imajımızı tazelemekten geçiyor. İnsan haklarına saygıyı ön plana çıkartan bir reform süreci, İsrail’le diplomatik sorunların çözümü, Kürt sorununu önceleyen anlayışın yeniden canlanması, toplumsal siyasi tansiyonun düşürülmesi ve Can Dündar gibi ifade özgürlüğünün sembolü gazetecilerin serbest bırakılması bunların başında geliyor. Hepsi bizim için de gerekli, dünyayla iletişimimiz için de...