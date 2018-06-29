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Tutuklanan Eren Erdem'den ilk mesaj

"Koğuşa geçince ilk işim kendime kettle aldım"

30 Haziran 2018 02:08

‘Silahlı terör örgütüne yardım’, ‘gizli tanığı deşifre etmek’, ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek’ iddialarıyla tutuklanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem, cezaevinden mesaj yolladı.

Erdem’in Twitter hesabında yayınlanan mesajda, ”Silivri'den herkese selamlar...Moralim son derece iyi... Koğuşa geçince ilk işim kendime kettle aldım. Geçmişte Silivri zindanları yıkılmıştı, inanıyorum ki yine yıkılacak... Beni unutmayın" ifadesi yer aldı.

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