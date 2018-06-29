Eren Erdem'in gözaltı gerekçesi belli oldu

CHP'li Eren Erdem dün gözaltına alındı. Erdem'in İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararı üzerine gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alındığını Twitter’dan duyuran Erdem, gözaltı gerekçesinin ise bilmediğini belirtmişti. Erdem Twitter’daki mesajında “An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarım,” ifadelerini kullandı.

Erdem’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çıkartılan yakalama kararı üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Emniyet Müdürlüğü ile konuştuğunu belirterek, “İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yakalama kararı üzerine gözaltına alınmış ve İstanbul’a götürülecek. Yargı yurt dışı yasağından sonra anlaşılan hızla yakalama kararı vermiş” açıklamasında bulundu.