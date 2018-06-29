Eski CHP Milletvekili Eren Erdem tutuklandı; işte sosyal medyada konuşulanlar

Eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, dün (28 Haziran) hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından bugün çıkarıldığı "silahlı terör örgütüne yardım", "gizli tanığı deşifre etmek", "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" iddialarıyla tutuklandı.

Erdem'in tutuklanması, Twitter'da ilk sıraya otururken CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Erdem'in tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter'da, kararın "siyasi" olduğunu yazdı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise tutuklama kararının amacının "itibarsızlaştırma" olduğunu ifade etti.

Eren Erdem'in tutuklanmasının ardından Twitter'da yapılan paylaşımların bazıları şöyle:

CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı‏: Eren Erdem için tutuklama kararı çıktı. Diktatörlüklerini pekiştirmek için beklemeye tahammülleri olmadığını gösteriyorlar.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu‏: İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi 26. Dönem Milletvekili ve PM Üyesi Eren Erdem tutuklandı. Mahkeme daha önce yurt dışı yasağı kararı vermişti. Duruşma günü beklenmeden ve delil durumu değişmeden verilen bu karar hukuk dışıdır. Amacı itibarsızlaştırmadır.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: Eren Erdem’in tutuklanmasına yönelik karar siyasidir.

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş: CHP İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Eren Erdem'in tutuklanmasının anlamı, "CHP terörle işbirliği yapıyor" yalanına zemin hazırlamak içindir. 18 Eylül'deki duruşma tarihinin bile beklenmemesi, bunun en açık kanıtıdır.

CHP İstanbul Milletvekil Ali Şeker: Eren Erdem’e kokteyl suç icad etmeye çalışarak tutuklama kararı verdiler. Başkanlık rejiminin adaleti!

Gazeteci Fehim Taştekin‏: Eren Erdem de tutuklanmış. Öyle anlaşılıyor ki bu karanlık gece kolay kolay şafağı görmeyecek.

Hayko Bağdat: CHP teslim oluyor. CHP teslim olmamalı. Kemal Bey, Muharrem Bey ortaya çıkmalı. Gözlerine kestirdikleri sadece @erenerdemnet değil çünkü.

Gazeteci Nurcan Baysal: Çok üzücü...