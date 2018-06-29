Eski CHP Milletvekili Eren Erdem tutuklandı

Eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, "silahlı terör örgütüne yardım", "gizli tanığı deşifre etmek", "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" iddialarıyla tutuklandı.

Erdem’in, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çıkartılan yakalama kararı üzerine dün (28 Haziran 2018) gözaltına alınmıştı.

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Gözaltına alındığını Twitter’dan duyuran Erdem, gözaltı gerekçesini bilmediğini belirtmişti. Erdem, mesajında “An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadesini kullanmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Emniyet Müdürlüğü ile konuştuğunu belirterek, “İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yakalama kararı üzerine gözaltına alınmış ve İstanbul’a götürülecek. Yargı yurt dışı yasağından sonra anlaşılan hızla yakalama kararı vermiş” açıklamasında bulunmuştu.

"Kaçıcak olsam kaçardım"

Eren Erdem mahkemedeki savunmasında Ahmet Şık’a FETÖ’cü diyen yapının şimdi kendisini FETÖ’cü ilan ettiğini belirterek şunları söyledi: “Suçlu olsam kaçardım suçsuzum ve mücadeleye devam. Kaçsam kaçardım ama buradayım. FETÖ’nün gazeteye (Karşı gazetesi) tek kuruş verdiğini ispat etsinler idamımı talep ederim. O dönem ilanlarla ayakta durduk. Cumhuriyet, Birgün biz ‘Yayın yasağını deleceğiz’ dedik en fazla bu suçla suçlanabilirim. Bu iddianame FETÖ ile mücadeleye zarar verir sulandırır bütün dünya dalga geçer. Namusumu ortaya koyarak söylüyorum, gitsem giderdim CHP PM üyesiyim, nereye gideceğim? İddianame çürük. İçinde ayçiçeği var kabak çekirdeği var. En fazla Cumhurbaşkanına hakaretten ceza alırım. Milletvekilliğimin düştüğü hafta tutuklanmam adalete zarar verir. Ben suçlanıyorsam Hakan Fidan da suçlanmalı. Suçum 17- 25’te haber yapmak. İddianamede ‘Gazete FETÖ matbaasında basıldı’ dediler. Benim üzerimden CHP yıpratmaktadır. Aydınlık da aynı matbaada basıldı. Bu devir benim gibi muhalif kişileri hedef gösterip korku imparatorluğu yaratıyorlar. Siyasette hep altıncıviteste gittim. Eleştiri dozajımı düşürmedim, düşürmem. Çoluğu çocuğu olan namuslu biriyim.”

Savunmayı dinledikten sonra duruşmaya kısa bir süre ara veren mahkeme tutuklama kararı verdi.

"Zaman'ın önüne gitme talimatını

Kılıçdaroğlu verdi; Tezcan'ın temin

ettiği belgelerle tweet attım"

CHP'de liste dışı kalarak milletvekili aday listesine giremeyen Eren Erdem, telefonla katıldığı bir televizyon programında Zaman'ın kayyıma devredildiği sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla binanın önüne gittiğini söylemişti.

Aday olamayan Erdem, dava konusu olan MİT tutanaklarını kendisine şu anki CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan tarafından verildiğini iddia etmişti.