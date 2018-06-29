CHP PM Üyesi ve 25-26. Dönem CHP Milletvekili Eren Erdem gözaltına alındı.

Gözaltına alındığını Twitter'dan paylaştığı mesajla duyuran Erdem "An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadesini kullandı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün Erdem hakkında Gülen yapılanmasına yardım ettiği iddiası ve 22 yıl hapis cezası istemi ile hazırlanan iddianameyi kabul etmişti.Davanın ilk duruşmasının 19 Eylül'de yapılmasını karara bağlanmıştı. Dava nedeniyle Erdem'e yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti.