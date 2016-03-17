Tutuklanan akademisyenin savunmasından: Yarın dersim var!

Güneydoğu’daki çatışmalı sürecin durdurulması talebiyle “Bu suça ortak olmayacağız” isimli bildiriye imza attıkları için “terör örgütü propagandası” iddiasıyla tutuklanan üç akademisyen derslerine giremedi. Öğrenciler akademisyenlere cezaevi önünde yapacakları dersle sahip çıkmaya hazırlanırken, tutuklanan Doç. Dr. Kıvanç Ersoy’un “Yarın dersim var. Öğrencilerime karşı sorumluluklarım var” savunması hâkimlik sorgusuna damgasını vurdu. Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, Ersoy “Mimar Sinan Üniversitesi’nde çalışıyorum. Yarın da dersim vardır. Her zaman ifade verebilirim. Aynı zamanda bir baba olarak da 5 yaşında bir çocuğum var. Tutuklanmam onun hayatını zorlaştıracaktır. Öğrencilerime karşı sorumluluklarım var. Bu dönem tamamlamam gereken dersleri, tez öğrencilerimin eğitim hakkını engelleyecektir” dedi.

'Aynı metni tekrar ettiler'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili İrfan Fidan’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında bildiriye imza atan akademisyenlerin ifadesinin alınmasına başlandı. 10 Mart tarihli basın açıklamasıyla çatışmalı bölgelerde akademik nöbet tutacağını açıklayan Yrd. Doç. Esra Mungan, Doç. Dr. Kıvanç Ersoy ve Yrd. Doç. Muzaffer Kaya terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. Hakimlik tutuklamaya gerekçe olarak “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisinin yayınlanmasının ardından akademisyenlerin basın açıklaması düzenleyerek aynı metni tekrar okudukları ve metinde geçen hususları tekrar ettiklerini anımsattı.

Avrupa’yı 'örnek' gösterdi

Hakimlik, Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen terör eylemlerine karşı gerçekleştirilen operasyonları tutuklamaya dayanak yaparak, “Bu devletlerin huzur ve güvenliği sağlamak, eylemleri gerçekleştiren teröristlere karşı ve hatta teröristlerle çok hafif bir şekilde de olsa bağlantıları tespit edilen şahıslara karşı her türlü tedbirin alınarak gerektiğinde güvenlik güçlerinin silahlı bütün tedbirleri aldığını, teröristleri ve bağlantılı şahısları etkisiz hale getirdiklerinin bilindiğini” ifade etti. Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen ancak yurtdışında olan Doç. Dr. Meral Camcı da Türkiye’ye girdiğinde gözaltına alınarak emniyete götürülecek.