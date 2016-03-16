25 yıldır Türkiye'de yaşayan İngiliz akademisyen sınır dışı edildi!

Güneydoğu'daki çatışma ortamının sona erdirilmesi talebiyle "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza attıkları için üniversiteden atılan ve dün tutuklanan üç akademisyene destek için gittiği adliyede çantasındaki HDP'nin Newroz davetiyesi nedeniyle gözaltına alınan İngiliz akademisyen Chris Stephenson bugün saat 12:00 civarında serbest bırakıldı. Ancak savcı, Stephenson'ın sınır dışı edilmesini talep etti. Polis, savcının talebi doğrultusunda İngiliz akademisyeni hastane kontrolünün ardından sınır dışı işlemlerin yapılması için Kumkapı'daki Göç İdaresi'ne getirdi. Stephenson Londra uçağı ile sınır dışı edildi.

Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Stephenson, 1991'den bu yana çocuğu ve eşi ile Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Bu kara bir utançtır" diye konuştu.

Stephenson, savcılıkta verdiği ifadesinde, eline geçen "10 adet Newroz davetiyesini kimseye dağıtmadığını" belirterek, "Benim herhangi bir terör örgütüyle ilgim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Esra Mungan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Kıvanç Ersoy ve Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Muzaffer Kaya dün TCK'nın 7/2 maddesinde yer alan "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Meslektaşları, tutuklanan üç akademisyen ve gözaltına alınan Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Stephenson için sabah saatlerinden itibaren destek için İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gelmişti.

Çağlayan Adliyesi'nden Kumkapı'daki Göç İdaresi Başkanlığı'na getirilen Chris Stephenson'a destek vermek için gelenler ''Asla yalnız yürümeyeceksin Chris'' sloganı atıyor.

Stephenson'ın savcılık ifadesi şöyle: