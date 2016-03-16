Tutuklanan akademisyen Muzaffer Kaya ''Darbeler ve Karşı Çıkışlar'' paneline konuşmacı olarak katılacaktı

Çağdaş Hukukçular Derneği, ‘’1984 Aydınlar Dilekçesi’nden 2016 Barış için Akademisyenler Bildirisi’ne: Darbeler ve Karşı Çıkışlar’’ başlığıyla bir etkinlik düzenliyor. Etkinliğe, yıkıma uğrayan kentlerde akademik nöbet tutacaklarını açıkladıktan sonra haklarında soruşturma başlatılan ve dün (15 Mart 2016) gece tutuklanan 3 akademisyenden biri olan Muzaffer Kaya da konuşmacı olarak katılacaktı.

1984 yılında yayımlanan Aydınlar Dilekçesi’ne imza atan Gencay Gürsoy, imzacılardan Aziz Nesin’in oğlu Ahmet Nesin, Bilgesu Erenus ve Barış için Akademisyenler Bildirisi imzacıları Latife Akyüz’ün katılacağı etkinlik, Türk Mimar ve Mühendisleri Odası’nın Karaköy’deki Büyükkent şubesinde yarın 18.30’da gerçekleşecek. Etkinliğe konuşmacı olacağı duyurulan Muzaffer Kaya, dün savcılık sorgusunun ardından sevkedildiği İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı için katılamayacak.