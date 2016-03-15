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Meslektaşlarına destek için adliyeye giden İngiliz akademisyen, çantasındaki HDP'nin Newroz davetiyesi nedeniyle gözaltında!

Stephenson, Twitter hesabından bu geceyi gözaltına geçireceğini duyurdu

15 Mart 2016 14:49

Can Bursalı

Güneydoğu'da yıkıma uğrayan kentlerde 'akademik nöbet' tutacaklarını açıkladıkları için gözaltına alınan akademisyenlere destek olmak için adliyeye giden Bilgi Üniversitesi'nin öğretim üyesi Chris Stephenson, çantasından HDP’nin Newroz davetiyesi çıktığı için gözaltına alındı. 

Üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik bölümünde görev yapan Stephenson, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Esra Mungan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Kıvanç Ersoy ile Barış için Akademisyenler'in ''Bu suça ortak olmayacağız'' başlığıyla yayımladığı bildiriye imza attıktan sonra işten çıkarılan Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Muzaffer Kaya’nın gözaltına alınmasının ardından, gözaltındaki meslekteşlarına destek olmak için çok sayıda akademisyenle birlikte Çağlayan Adliyesi’ne gitmişti. 

T24'te de 'konuk yazar' olarak yazıları yayımlanan Chris Stephenson, sağlık kontrolü için Haseki Hastanesi'ne götürüldü. İngiliz akademisyen, hastanedeki işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Stephenson, Twitter hesabından, bu geceyi gözaltında geçireceğini duyurdu. 

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