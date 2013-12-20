TÜSİAD'dan yolsuzluk operasyonu açıklaması: Süreci gölgeleyecek eylemlerden kaçınılmalı

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (TÜSİAD) yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna ilişkin yapılan açıklamada, süreci gölgeleyecek eylem ve söylemlerden kaçınılması ve kişilerin mağduriyetine yol açacak hataların tekrarlanmaması istendi.

İstanbul merkezli rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla ilgili olarak TÜSİAD basın açıklaması geldi.

"17 Aralık 2013 gününden bu yana gündemdeki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları vahim bir tablo ortaya koymaktadır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu iddialar yargı sürecinde ele alınırken, bu süreci gölgeleyecek eylem ve söylemlerden kaçınılması, yargı bağımsızlığına ve hukuk devleti ilkelerine bağlı kalınması gereklidir.

'Hatalar tekrarlanmasın'

Kimsenin kişilik hakkının zedelenmemesi, daha önce bazı büyük davalarda gözlenen ve kişilerin mağduriyetine yol açan hataların tekrarlanmaması ve tüm sürecin hukukun üstünlüğüne olan güvenimizi destekleyecek şekilde gerçekleşmesi beklentimizdir.''