‘TÜSİAD Cumhurbaşkanı'nı tanımıyorsa, Cumhurbaşkanı da TÜSİAD'ı tanımaz’

Vefa İlim ve Kültür Derneği'nin Topkapı 1453 Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirdiği 9. Geleneksel 1 Ocak Buluşmaları'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Haluk Dinçer'in açıklamalarına ilişkin, "Hiçbir maksada hizmet etmeyen, TÜSİAD'ın çıkarlarını korumayan, absürt bir cümledir" dedi.

Sefa Mutlu’nun Anadolu Ajansı’ndaki haberine göre, Kurtulmuş, gazetecilerin TÜSİAD Başkanı Dinçer'in açıklamalarına ilişkin sorusu üzerine, Türkiye'de halkın oyuyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın devletin bütün yönetiminden sorumlu olduğunu söyledi.

‘Tartışma konusu olan Cumhurbaşkanı değil, TÜSİAD olur’

Cumhurbaşkanı'nın halkın büyük orandaki oyuyla seçildiğini hatırlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"TÜSİAD da iş çevresinde belli çevreleri temsil eden, bir iş adamları derneğimizdir. Onlar da seçimle iş başına geldiler. İş adamları camiası, Türkiye'nin genel yönetiminin dışına olan bir mekanizma değildir. TÜSİAD başkanından da beklenen, kendisinin bu ülkenin birinci derece yönetiminden sorumlu olan Cumhurbaşkanımıza TÜSİAD'ın çalışmalarını arz etmesidir. Nihayetinde Cumhurbaşkanımızın Türkiye'de bütün derneklerin, vakıfların çalışmalarını kolaylaştıracak tedbirlerden de sorumlu olduğu ortadadır. Dolayısıyla burada hem aklın gereği, hem de anayasal sistemin gereği bütün sivil toplum kuruluşlarımızın da bu anlamda, kendi çalışmalarını kuvvetlendirmek için Cumhurbaşkanımızı kendi çalışmaları içinde görmek istemeleridir.

Hiçbir maksada hizmet etmeyen, TÜSİAD'ın çıkarlarını hiçbir şekilde korumayan ve Türkiye'deki demokratik sistemin işleyişine katkı sunmayan, anlamsız, absürt bir cümledir. Eğer TÜSİAD, 'Cumhurbaşkanı'nı tanımıyoruz' manasında bunu söylüyorsa, kusura bakmasın Cumhurbaşkanı da TÜSİAD'ı tanımaz. O zaman burada tartışma konusu olan Cumhurbaşkanı olmaz, TÜSİAD olur. Ben Haluk Bey'in bunu kastetmediğini umut ediyorum. Yanlış anlaşılmaya vesile olan bir açıklama olduğunu ümit ediyorum. En kısa zamanda bunu açıklaması gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki kendisi de seçildikten sonra Cumhurbaşkanımıza yaptığı ziyarette, bu anlamda çalışmaları içerisinde Cumhurbaşkanını da görmek istediklerini ifade etti. Talihsiz, anlamsız bir söz oldu."

19 Ocak'taki Bakanlar Kurulu Toplantısı

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmesine yönelik sorulara karşılık, Türkiye'nin anayasal bir hukuk devleti olduğuna işaret etti. Anayasanın cumhurbaşkanına verdiği bir yetki olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı istediği zaman, Bakanlar Kurulu'nu toplar, çağırabilir, Bakanlar Kurulu toplantısına gidebilir. Bu anayasanın vermiş olduğu bir yetkidir. Son derece normal bir yetkidir. Cumhurbaşkanımız, bu yetkiyi kullanacak. Hangi sıklıkla kullanır, hangisini tercih eder, bunları bilmiyoruz. Son derece normal bir mekanizmadır ama ne yazık ki bizim gibi ülkelerde eleştirecek bir şey bulamayan muhalefet çevreleri, son derece normal, anayasal bir işleyiş üzerinden tartışma oluşturmaya çalışıyorlar. Buradan bir tartışma çıkmaz. Hele hele Cumhurbaşkanımızla hükümet arasında ayrışmaya vesile olacak bir şey çıkmaz. Kimse buna heves etmesin."



