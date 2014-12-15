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TÜSİAD: İfade ve basın özgürlüğünde Türkiye'nin itibarı zarar gördü

'Hukuk devletini zedeleyen yakın geçmişteki arka plan düşünüldüğünde...'

15 Aralık 2014 17:33

TÜSİAD, 14 Aralık soruşturması ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamad,  "İfade ve basın özgürlüğünde Türkiye'nin itibarı zarar gördü" denildi.

TÜSİAD'ın açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

"Son yıllarda kamuoyuna mal olmuş siyasi nitelikli davalarda davaların görülme şekli ve adil yargılanma ilkesi bakımından yaşanan ciddi sorunlar hukuk ve yargı sistemine güveni zedelemiştir. Davaların görülmesi esnasında ifade ve basın özgürlüğü açısından da önemli sorunlar yaşanmış ve ülkemizin itibarı zarar görmüştür.

14 Aralık'ta başlatılan soruşturma ile Türkiye’nin gündeminde yine siyasi tartışmaya yol açan ve basın özgürlüğünü de ilgilendiren bir yargı süreci bulunmaktadır. Hukuk devletini zedeleyen yakın geçmişteki arka plan düşünüldüğünde, önceki davalarda vurguladığımız gibi, bu soruşturmada da yargı bağımsızlığına uyulması, adil yargılanma hakkının korunması, basın özgürlüğünü esas alarak kamuoyu vicdanını tatmin edecek şekilde şeffaf ve adil yürütülmesi kritik önem taşımaktadır."

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