Erdoğan'dan TÜSİAD'a 'muhatap' resti: Madem öyle toplantılarına katılmayız

TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer’in “Cumhurbaşkanı devletin başıdır. TÜSİAD’ın muhatabı Cumhurbaşkanı değil, başbakandır” sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Madem biz muhatap değiliz, bundan sonraki davetlerine katılmayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer’in “Cumhurbaşkanı devletin başıdır, TÜSİAD’ın muhatabı değildir” sözlerine tepki gösterdi.

Hacer Boyacıoğlu’nun edindiği bilgilere göre Erdoğan, “Madem biz muhatap değiliz, bundan sonraki davetlerine katılmayız” mesajını verdi.

TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer, dün Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan söyleşisinde “Cumhurbaşkanı devletin başıdır. TÜSİAD’ın muhatabı zaten cumhurbaşkanı değildir, TÜSİAD’ın muhatabı başbakandır. Bizim çalışma alanlarımızla ilgili bakanlardır... Bizim ilişkilerimiz artık Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden devletin başı ve Türkiye’nin özgür, bağımsız, etkili bir iş dünyası örgütü ilişkisidir” demişti.

Dinçer’in bu sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaretinde de gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan bu sözlerle ilgili olarak bundan sonra TÜSİAD’ın davetlerine katılmayacağı mesajını verdi. Erdoğan’ın “Madem muhatap biz değiliz, bundan sonraki davetlerine katılacak bir muhatap bulurlar” sözlerini toplantı sırasında salonda bulunan isimlerle paylaştığı öğrenildi.

Taşeron için talimat

Türk-İş yönetimi, görüşmede Erdoğan’a çalışma hayatının sorunlarını aktaran bir rapor da sundu. Talepler arasında madenlerin denetimi, asgari ücretin artırılması, çalışanlardan yapılan vergi kesintileri de yer aldı. Erdoğan’a sunulan dosyada, kamuda asıl işi yapan taşeron işçiler de yer aldı. Karayolları gibi bazı kurumlarda söz konusu gerekçeyle dava açan taşeron işçilerin mahkemeyi kazandığı ve kamunun milyarlarca liralık bir tazminat yüküyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Türk-İş yönetimi “Bu konuda adım atılmalı” dedi. Erdoğan’ın ise “Gereken neyse yapılsın” diyerek taşeron işçiler konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e talimat verdiği öğrenildi. Diğer konularla ilgili de notlar alan Erdoğan’ın taleplerin de değerlendirilmesini istedi.

Cumhurbaşkanlığı’na 40 elektrik süpürgesi

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği temizlik malzemesi alımı için ihale açtı.

Devlet Malzeme Ofisi’nin düzenlediği ihale ile 40 elektrik süpürgesi, 15 adet küçük zemin yıkama makinesi, 4 adet büyük zemin yıkama makinesi, 10 adet vakum makinesi, 16 adet cila makinesi, 10 adet halı yıkama makinesi, 7 adet sırt süpürgesi, 5 adet kuru köpük jeneratörü, 50 adet temizlik kat arabası ve 110 adet de temizlik seti (bodl) alınacak.

Neşe Karanfil’in Hürriyet’teki haberine göre, Devlet Malzeme Ofisi’nin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ihtiyacı olan 10 kalem temizlik makine ve malzemesi ihalesi 25 Aralık tarihinde açıldı. İhaleye son teklif verme günü 8 Ocak 2015 olarak belirlendi. İhalenin teknik şartnamesinde ürünlerin özellikleri tek tek belirlendi. İhale metninde, ihalenin Kamu İhale Kanunun 3. maddesi g fıkrasına göre istisna kapsamında olduğu, DMO’nun satın alıma konu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbest olduğu belirtildi.