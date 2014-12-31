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Cumhurbaşkanı’ndan sonra Başbakan da TÜSİAD toplantısına gitmiyor!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, TÜSİAD Genel Kurulu'na katılmayacağını açıkladı.

31 Aralık 2014 16:11

Başbakan Ahmet Davutoğlu 22 Ocak'taki TÜSİAD Genel Kurulu'na katılmayacak.

TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer’in “Cumhurbaşkanı devletin başıdır. TÜSİAD’ın muhatabı Cumhurbaşkanı değil başbakandır” sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Madem biz muhatap değiliz, bundan sonraki davetlerine katılmayız” demişti.

"TÜSİAD Başkanı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar, yeni Türkiye'yi anlamakta zorluklar yaşadığını ortaya koydu" değerlendirmesinde bulunan yetkililer, şu değerlendirmeyi yaptılar:

"Hala eski Türkiye akışkanlıklarıyla hareket edildiğini görüyoruz. 12 yıl boyunca içeriden ve dışarıdan birçok vesayet odağıyla mücadele edildi. Artık hukuk devletinin kuralları ve demokratik süreçler, halktan meşruiyetini alan iktidarın yetki kullanması üzerine kurulu bir süreç var. Ancak TÜSİAD hala eski alışkanlıklarını terk edemiyor. Bütün diyalog süreci ve her türlü iletişim kanallarının açık olmasına rağmen dışarıdan verilen mesajlarla Türkiye'de siyasi süreçlerin nasıl yürümesi gerektiğine dair görüşlerini dikte etmeye çalışıyor."

İş dünyası örgütünün, yürüyen hukuki süreci etkileyecek kanaatler beyan etmesinin de kabul edilemeyeceğinin altını çizen yetkililer, "Kaldı ki bu örgütün bazı üyelerinin başta Gezi Olayları olmak üzere gerektiğinde nasıl hukuk dışı yöntemlerle ülkede siyasete şekil vermeye, siyaset mühendisliği yapmaya çalıştığını onlarca kez gördük" ifadesini kullandı.

Yetkililer, Davutoğlu'nun da bu çerçevede daha önce katılım yönünde kanaati olmasına rağmen TÜSİAD Genel Kurulu'na katılmama kararı aldığını ifade ederek, "Anlaşılması gereken husus, TÜSİAD'ın kimi muhatap aldığı değil kimin TÜSİAD'ı muhatap aldığıdır" değerlendirmesini yaptı.

TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer’in ‘Cumhurbaşkanı devletin başıdır. TÜSİAD’ın muhatabı Cumhurbaşkanı değil başbakandır” sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Madem biz muhatap değiliz, bundan sonraki davetlerine katılmayız” demişti.

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