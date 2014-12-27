TÜSİAD’da başkanlık krizi: Haluk Dinçer de bırakıyor

Haziran ayında Muharrem Yılmaz'ın ani istifasının ardından TÜSİAD Başkanı olan Haluk Dinçer’in 22 Ocak’taki Genel Kurul’da aday olmayacağı öğrenildi. TÜSİAD’ın Başkanlar Konseyi, hali hazırda yönetim kurulunda olan 3 isim üzerinde tartışıyor. En güçlü adayların Cansen Başaran Symes ve Şükrü Ünlütürk olduğu söyleniyor.

Üyelerinin son yıllarda “ateşten gömlek” olarak gördüğü Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanlığı için yeni bir arayış başladı.

Hülya Güler’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, son olarak geçtiğimiz haziran ayında Muharrem Yılmaz’ın ani istifası ile TÜSİAD Başkanlığı görevini devralmaya ikna edilen Haluk Dinçer’in “bırakma kararı” aldığı öğrenildi. Aynı zamanda Sabancı Holding Perakende ve Sigorta Grup Başkanı da olan Haluk Dinçer’in başkanlık görevini bırakma kararını TÜSİAD Başkanlar Konseyi’ne ilettiği ve tüm çabalara rağmen devam konusunda ikna edilemediği öğrenildi.

Haluk Dinçer daha önce yaptığı açıklamalarda başkanlığa tekrar adaylığı için “Genel Kurul’un takdiri” demişti. Rahmi Koç, Feyyaz Berker, Güler Sabancı, Bülent Eczacıbaşı, Ömer Sabancı, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Aldo Kaslowski, Muharrem Kayhan, Yavuz Canevi ve Rona Yırcalı gibi isimlerin yer aldığı Başkanlar Konseyi’nin yeni başkan için şu sıralar 3 isim üzerinde durduğu belirtildi.

Üç aday var

İlk etapta belirlenen üç adayın da hali hazırda TÜSİAD Yönetim Kurulu’nda yer alan isimlerden oluştuğu, en güçlü adaylardan birin Cansen Başaran Symes, diğerinin de İzmirli işadamı Şükrü Ünlütürk olduğu belirtildi. Halen TÜSİAD Başkan Yardımcısı olan Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Memduh Boydak ve Tayfun Bayazıt’a Muharrem Yılmaz’ın istifasının ardından teklif gittiği ve kabul etmedikleri biliniyor. Dolayısıyla Başkanlar Konseyi’nin bu kez farklı isimler üzerinde durduğu belirtiliyor. TÜSİAD kulislerinde Başkanlar Konseyi’nin bu konuda şimdilik 2 kez toplandığı önümüzdeki günlerde yapılacak son toplantılarla, üzerinde anlaşılan bir kişiye başkanlık göreviyle ilgili teklifin iletileceği konuşuluyor. TÜSİAD temallülerine göre seçimli genel kurullara tek aday ile gidiliyor. Genel Kurul ise 22 Ocak 2015’te yapılacak.

Ekonomi ve politikada yıllardır ülkenin en etkili düşünce kuruluşlarından biri haline gelen TÜSİAD, özellikle demokrasi, hukukun üstünlüğü ve şeffaflık gibi konulardaki çıkışları nedeniyle zaman zaman sert eleştirilerin hedefi oldu. Bu nedenle kurumun, başkanlık koltuğuna oturacak aday bulmakta zorlandığı iddia ediliyor.

7 aylık başkanlık

Önceki Başkan Muharrem Yılmaz’ın, şirketiyle ilgili çeşitli iddiaların gündeme getirilmesi nedeniyle ani bir şekilde istifası kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Bu süreçte TÜSİAD Başkan Yardımcsı olarak görev alan ve Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in eşi olan Haluk Dinçer’e görevi devralması teklifi gitmişti. Başkanlar konseyinin o dönemde hem Dinçer’i hem de Sabancı Ailesi’ni ikna etmesi gerekmiş ve sonunda Koç Holding Başkanı Mustafa Koç’un araya girmesiyle Dinçer, genel kurula kadar TÜSİAD Başkanlığını kabul etmişti.