TÜSİAD'ın bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında TÜSİAD'ın yeni başkanı Haluk Dinçer oldu.



TÜSİAD tarihinde istifa eden ilk başkan olan Muharrem Yılmaz, Sütaş'ta eylem yapan işçilere yapılan uygulamalar nedeniylle koltuğunu bırakmak zorunda kalmıştı.

Sütaş'ın Karacabey fabrikasında eylem yapan işçilerin fabrika önünde görülmemesi için tesisin etrafını tırlarla kapatan yönetim, işçileri dağıtamayınca eylem alanına 13 ton sıvılaştırılmış tezek dökmüştü. Eylemdeki işçilerin kokuya dayanamayıp alanı terk etmesini bekleyen yönetim, fabrika kokuya gelen sineklerle dolunca döktüğü pisliği temizleyip, civar köyleri de ilaçlamak zorunda kaldı.

İşçilerin e-devlet şifrelerini alan, vermeyen işçileri ise işten uzaklaştırılmasının basına yansımasının ardından Muharrem Yılmaz, TÜSİAD tarihinde istifa eden ilk başkan olmuştu

TÜSİAD'dan açıklama

Muharrem Yılmaz, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden 4 Haziran 2014 tarihinde istifa etmiştir. Sayın Yılmaz 2010-2012 yılları arasında sürdürdüğü Yönetim Kurulu Üyeliği, Başkan Yardımcılığı ve 2013 Ocak ayından bu yana üstlendiği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini başarıyla ifa etmiş, kurumun ulusal ve uluslararası düzeydeki itibarına çok önemli katkılar sağlamıştır. Yılmaz görevi süresince, Türkiye'de sivil toplumun güçlenmesi ve iş dünyasının örgütlü gelişimi için emsal teşkil edecek somut adımlar atmıştır. TÜSİAD olarak Muharrem Yılmaz'a vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

TÜSİAD Yönetim Kurulu, 10 Haziran 2014 tarihinde, saat 16:00'da gerçekleştirdiği Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısında, tüzüğüne ve kurumsal kültürüne uygun olarak kendi içinde yaptığı seçim sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Dinçer'i seçmiştir.

Haluk DİNÇER'e yeni görevinde başarılar dileriz.

Haluk Dinçer kimdir?

Haluk Dinçer, Sabancı Holding Perakende ve Sigorta Grup Başkanı’dır. Dinçer, ayrıca grubun CarrefourSA, TeknoSA, AvivaSA ve Aksigorta şirketlerinde de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Haluk Dinçer kariyerine 1985 yılında ABD’de General Motors Technical Center bünyesinde proje mühendisi olarak başlamıştır. 1995 yılında Sabancı topluluğuna katılan Dinçer, bu tarihten itibaren otomotiv, gıda ve perakende vsektörlerinde çeşitli üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

Haluk Dinçer, aynı zamanda, DEİK/Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, American Turkish Council (Washington DC) ve American Turkish Society’de (New York) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Dinçer ayrıca G20 kapsamında toplanan B-20 işadamları zirvesinde Türkiye’yi çeşitli kereler temsil Dinçer, University of Michigan’dan makine mühendisliği dalında lisans ve işletme dalında yüksek lisans (M.B.A.) derecelerini almıştır.

Haluk Dinçer, Suzan Sabancı ile evli ve iki çocuk babasıdır.