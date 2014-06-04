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Muharrem Yılmaz'ın istifasının ardından TÜSİAD'dan ilk açıklama

Muharrem Yılmaz'ın istifasına ilişkin açıklama yapan TÜSİAD, yönetim kurulunun önümüzdeki günlerde toplanacağını duyurdu

04 Haziran 2014 22:03

Sütaş’ın sahibi Muharrem Yılmaz, eylem yapılan işçileri Bursa’daki Sütaş fabrikasında yıldırmak için eylem alanına 13 ton hayvan pisliği döküldüğü iddiası üzerine, yürütmekte olduğu TÜSİAD Başkanlığı’ndan istifa etti. İstifaya ardından yazılı bir açıklama yapan TÜSİAD,  yönetim kurulunun önümüzdeki günlerde toplanacağını duyurdu. TÜSİAD’ın açıklaması şöyle:

"TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem YILMAZ, görevinden istifa etmiştir. İstifa gerekçesini, şirketi ile ilgili medyada yer alan haberlerin TÜSİAD'ın itibarına zarar vermesini engellemek olarak açıklamıştır. TÜSİAD Yönetim Kurulu önümüzdeki günlerde toplanarak durumu değerlendirecektir." 

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