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Muharrem Yılmaz'ın istifasına neden olan SÜTAŞ eylemi devam ediyor

İşçilerin sendika üyesi olduğu gerekçesiyle kovulduğunu savunan Tekgıda- İş Genel Başkan Danışmanı, fabrika yöneticilerinin Muharrem Yılmaz'a yanlış bilgi verdiğini iddia etti

04 Haziran 2014 21:23

TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz'ın istifasına neden olan Bursa'nın Karacabey İlçesi yakınlarındaki SÜTAŞ Fabrikası önünde işçilerin eylemi devam ediyor. Tartışmaya neden olan gübre dökülmesinin geçen hafta olduğunu öne süren Tekgıda- İş Sendikası Bursa Örgütlenme Sorumlusu ve Genel Başkan Danışmanı Suat Karlıkaya, "Biz bu eylemi ve sonrasında yaşananları, SÜTAŞ markası zarar görmesin diye dışarıya yansıtmadık. Ancak canımıza tak dediği için paylaştık. Fabrika yöneticilerinin Muharrem Yılmaz'ı yanılttıklarına inanıyoruz" dedi. 

Aydın Fidan ve Serhat Tezcan’ın DHA’da yer alan haberine göre, SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz'ın TÜSİAD Başkanlığı görevinden istifasına neden olan işçi eylemi, 50 gün önce firmanın Karacabey ve Aksaray'daki fabrikalarında, işçilerden bir bölümünün Tekgıda-İş Sendikasına üye olmalarıyla başladı. Sendikacıların iddiasına göre firma, işçilerden e-devlet şifresini istedi. E-devlet şifresini vermeyen ve sendika üyesi oldukları öne sürülen 14 işçi, 'Performansınız düşük' denilerek işten çıkarıldı.

 

Hayvan gübresi dökülüp, üzeri toprakla örtüldü 

 

Karacabey fabrikası önünde işten çıkartılan SÜTAŞ çalışanları, tekrar işe alınmaları için eylem yapmaya başladı. İddiaya göre geçen hafta işçilerin eylem yaptığı bölgeye 5 kamyon büyükbaş hayvan gübresi döküldü. Daha sonra bunun üzeri toprakla örtüldü. İşten çıkarılan işçiler ve sendika temsilcisi, gelişmeleri sosyal medyadaki sayfalarında fotoğraflarıyla birlikte paylaştı. 

 

Jandarmaya suç duyurusu 

 

Halen fabrika önünde işten çıkartılan 10 işçi ile birlikte eylem yapan Tekgıda-İş Sendikası Bursa Örgütlenme Sorumlusu ve Genel Başkan Danışmanı Suat Karlıkaya, sendika üyesi olan arkadaşları için eylem yaptıklarını söyledi. Karlıkaya "İşveren sendikaya üye oldukları kişilerin e-devlet şifresi elde ederek, performansları düşük oldukları gerekçesiyle işten çıkardı. Hakkımızı aramak için eylem yapıyoruz. E-devlet şifrelerinin alınması konusunda da jandarmaya suç duyurusunda bulunduk" dedi. 

 

'Muharrem Yılmaz'a doğru bilgi verilmiyor' 

 

Yaklaşık 50 günden beri Karacabey ve Aksaray fabrikası önünde eylem yaptıklarını söyleyen Karlıkaya, fabrikadaki yöneticileri suçlayıp, "Muharrem Yılmaz'a yöneticilerin burada olan biteni tam ve doğru olarak aktardıklarına inanmıyoruz. Bugün basına yansıyan bazı haberler oldu. Bu geçen hafta gerçekleşmişti. Bizim eylem yaptığımız yere 5 kamyon pislik döküldü. ' Marka zarar görür' diye paylaşmadık. Ancak yapacağımız bir şey kalmadı ve paylaştık. Senin, kendi dükkanının önünden haberin yoksa bunun hesabını, profesyonel yöneticilerden sorman lazım" dedi. 

Yöneticilerin her gün eylem yaptıkları yerin önünden geçtiklerini kaydeden Karlıkaya, "Muharrem Bey çevre düzenlemesi diyor ama dökülen pisliği kapatmak için toprak var. İşçilerimiz hakları iade edilinceye kadar eylemimiz sürecek" dedi. 

 

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