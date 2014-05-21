Muharrem Yılmaz: İşverenler bir insan hakkı olan iş güvenliğini sağlamak zorundadır

Türkiye’nin teknoloji geliştiren ülkeler arasında yer almasını sağlamak, yenilikçi ürünleri teşvik etmek amacıyla, BİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve TÜSİAD işbirliğiyle bu yıl 11’ncisi düzenlenen “Teknoloji Yarışması”nda dereceye giren isimlere ödülleri verildi. Ödül töreninde bir konuşma yapan TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, “Teknolojinin, insan hayatını etkilediği sağlık ve iş güvenliği alanını özellikle işaret etmek istiyorum. Gerek sağlık sektöründe, gerekse iş güvenliği alanında yeni teknolojilerin kullanımı yaşamsal önem taşıyor; Hayatın akışı bu gerçeği bize acı olaylarla hatırlatıyor. İnsan eliyle geliştirilen teknolojinin, insanı ihmal eden değil insana değer veren yaklaşımlarla geliştirilmesi ve kullanılması gereklidir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin teknoloji geliştiren ülkeler arasında yer almasını sağlamak, yenilikçi ürünleri teşvik etmek amacıyla yapılan yarışmaya, 198 proje başvurdu. Bu sene yarışma tarihindeki en yüksek sayıya ulaşılarak, değerlendirmeye alınan 150 başvurudan 29’u finale kaldı. Ödüller, 21 Mayıs 2014 tarihinde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altınbaşak, TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz’ın katılımıyla düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Sözlerine Soma’da yaşanan maden faciasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlayan TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Kazanın hemen ardından belirttiğimiz gibi Türkiye’nin ölümcül iş kazalarında geldiği nokta vahim, üzücü ve asla kabul edilebilir bir durum değildir.

İş sağlığı ve güvenliği, insani bir sorumluluktur, temel bir insan hakkıdır. Herkes sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkına sahiptir. Tüm işverenler, çalışanlar ve kamu kesiminin işbirliğiyle, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını yaratmak zorundayız. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinden kaçınan bir tutumu benimsemek, insan hayatına değer vermemek demektir. Hukuk sistemimizden ve kamu yönetiminden yaşanan bu acı olayı en ufak ayrıntısına kadar takip edip, olaydaki tüm suç unsurlarını ortaya çıkarmasını ve son olmasını umut ettiğimiz bu facianın bir daha tekrar etmemesi için gereken önlemleri almalarını bekliyoruz, diliyoruz.

Ülkemizin dinamik nüfusunun, birçok alanda olduğu gibi, teknoloji alanında da en önemli potansiyelimizi oluşturduğunu düşünüyorum. Bu potansiyelimizi, katma değeri yüksek ürün ve hizmet üreten, yenilikçi bir güce dönüştürmemiz şart. Çocuklarımızın ve gençlerimizin fen-matematik başarı düzeyini yükseltmeye öncelik vermezsek, önem vermezsek, analitik ve eleştirel düşünme yeteneğini onlara kazandıramazsak, problem çözme becerilerini geliştiremezsek teknolojide taklitten öteye geçemeyiz. Eğitim sistemlerini sürekli daha iyiye ulaştırma çabası içinde olan ülkeler dikkate alındığında, eğitimin niteliğinde çok ciddi bir sıçrama yapmamız gerektiği görülüyor. hepimiz bunu biliyoruz, gözlemliyoruz. Aksi takdirde şu an bulunduğumuz vasat noktadan ileri gidemeyeceğimiz gerçeği önümüzde duruyor. Okul öncesi eğitiminden başlayarak, eğitim sisteminin her kademesinde araştırmacılığın ve yenilikçiliğin ön plana çıkarılması, inovasyon politikalarının amacına ulaşması için vazgeçilmezdir. Ayrıca, ülkemizde bilişim okuryazarlığının geliştirilmesi gereğini, özellikle sayısal uçurumun kapatılması açısından vurgulamak istiyorum. Bu çok önemli bir fırsat. Bu bilinci özümsersek, Türkiye’nin teknolojiyi ithal eden ve kullanan değil, üreten ve bu alanda dünya çapında rekabet gücüne sahip bir ülke konumuna geleceğine yürekten inanıyorum.

‘İnsana değer veren yaklaşımlar geliştirilmeli’

Teknolojinin iş güvenliğindeki rolüne vurgu yapan Yılmaz, “Teknoloji, gerek sağlık sektöründe, gerekse iş güvenliği alanında yeni teknolojilerin kullanımı yaşamsal önem taşıyor; Hayatın akışı bu gerçeği bize acı olaylarla hatırlatıyor. İnsan eliyle geliştirilen teknolojinin, insanı ihmal eden değil insana değer veren yaklaşımlarla geliştirilmesi ve kullanılması gerekli. Ancak bu şekilde, ülkemizde, ekonomimizde umduğumuz gelişmeleri, insani gelişmişlik ile taçlandırabiliriz. Ülkemizi tam anlamıyla gelişmiş ülke konumuna ancak bu şartlarda yükseltebiliriz. Teknolojiyi yaşamlarımıza dahil ederken, bir sonraki nesillere güzel bir dünya bıraktığımızdan da emin olmalıyız, sürdürülebilir bir dünya bıraktığımızdan da emin olmalıyız” ifadesini kullandı.

Ödül alan isimler

Teknoloji Ödülleri kapsamında finale kalan 29 proje arasından ödül alanlar şu şekilde:

Teknoloji Büyük Ödülü: Aselsan Elektronik San. A.Ş. / Avcı Kaska Entegre Kumanda Sistemi

Büyük Ölçekli Firma Ürün Kategorisi Ödülü: Durmazlar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. / Raylı Toplu Taşıma Sistemi Tasarımı ve İmalatı

Büyük Ölçekli Firma Süreç Kategorisi Ödülü: Greenway Güneş Sistemleri Enerji Üretim Sanayi Tic. A.Ş. / Kule Tipi Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Sistemi

Orta Ölçekli Firma Ürün Kategorisi Ödülü: Arkel Elektrik Tic. LTD. ŞTİ/ ARCODE Bütünleşik Asansör Kontrol Sistemi

Küçük Ölçekli Firma Ürün Kategorisi Ödülü: Elmed Elektronik ve Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş. / Fleksible Üreteroskopi İle Böbrek Taşı Kırma Robotu

Mikro Ölçekli Firma Ürün Kategorisi Ödülü: Novitas Yapı Tekn. Müh. ARGE Bilişim Yazılım Taah. ve Tic. Ltd. Şti. / Jeodezik Afet Evi Tasarımı ( Jeodezik Kubbe ve Serbest Formlu Yapı Sistemleri)

Mikro Ölçekli Firma Süreç Kategorisi Ödülü: Akış Isı ve Yanma Teknolojileri Tic. / Endüstriyel Seri Üretimlerde Uygulanan Nitrürleme Sürecinin İyileştirilmesi

Teknoloji Ödülleri nedir?

1997’de program tasarımı yapılan Teknoloji Ödülleri 1998 yılından beri düzenleniyor. Türkiye’nin teknoloji geliştiren ülkeler arasında yer almasını sağlamak, yenilikçi ürünleri teşvik etmek amacıyla yapılan yarışma TTGV, TÜBİTAK, TUSİAD işbirliğinde gerçekleştiriliyor. 1997 yılından bu yana10 kez düzenlenen Teknoloji Ödülleri’ne 674 proje ön başvuruda bulundu ve 452’si son başvuru kapsamında hakem değerlendirmesine alındı. Bu sene 11. Düzenlenen Teknoloji Ödülleri ve Kongresi 21 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilecek.