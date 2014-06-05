Haluk Dinçer: TÜSİAD Başkanı olacağım iddiası doğru değil

TÜSİAD Başkan Yardımcısı Haluk Dinçer, Ocak ayında yapılacak Genel Kurul’a kadar başkanlığa getirilecek ismin kendisi olduğu iddialarını yalanladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı için süren çatı aday arayışları kapsamında TÜSİAD’ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında, TÜSİAD Başkan Yardımcısı Haluk Dinçer’e, Muharrem Yılmaz’ın istifasının ardından Ocak ayına kadar başkanlık görevini kendisinin sürdüreceği yönündeki iddialar soruldu.

Sabancı Grubu’nu temsilen TÜSİAD Yönetim Kurulu’nda bulunan Dinçer, “Ocak ayına kadar başkanlık yapacak ismi TÜSİAD Yönetim Kurulu belirleyecek. Yönetim Kurulu üyelerinin hepsi tüzüğümüze göre başkanlık yapabilir” dedi.