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Dünya

"Türkiye'ye yönelik turizm yasağı kalktı; Moskova-Antalya uçak biletleri yüzde 75 oranında zamlandı"

Rusya'dan gelen verilere göre, Antalya birkaç günde TOP 20'ye girmeği başardı

06 Temmuz 2016 17:33

Rusya Tur Operatörleri Derneği (ATOR) resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, Türkiye’ye tur satışlarının başlamasından sonra Moskova-Antalya uçak biletlerinin ortalama yüzde 75.6 oranında zamlandığı bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ATOR resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, "ATOR’un isteği doğrultusunda Aviakassa online acentesinin hazırladığı rapora göre, resmi olarak Türkiye’nin açılması ile buraya ilgi arttı. Turistlerin Türkiye’ye ilgisinin artmasının yanı sıra tarifeli uçuşların da fiyatları arttı" ifadesi kullanıldı.

Rus haber ajansı Ria Novosti’de yer alan habere göre Haziran ayı sonunda Pegasus Airlines havayolu şirketi Antalya’ya tek yön bileti 7.5 bin rubleye satarken, 1 Ağustos’tan itibaren bilet fiyatını 9,8 bin rubleye çıkaracak. Biletler yüzde 30.7 oranında zamlanmış olacak. Aynı güzergaha uçan "Azerbaycan Airlines" havayolları da Antalya biletlerini yüzde 26.4 oranında artırarak fiyatı 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere 13.5 bin rubleye çıkaracak.

Bu tarihten itibaren en ucuz uçuş fiyatı aktarmasız olan uçuşlar için geçerli olacak. "Aeroflot"un aktarmasız direkt uçuşu tek yön 21.4 bin ruble, Türk havayollarının fiyatı ise 48 bin ruble olacak.

St. Petersburg-Antalya uçak biletlerinin de ortalama yüzde 25 zamlandığı belirtildi. Aeroflot havayolu şirketi 1 Ağustos itibarıyla St. Petersburg -Antalya uçak biletini yüzde 37.9 zamlı satacak. Tek yön uçuş fiyatı 17.5 bin ruble olacak. Türk HavayollarıMoskova- Antalya ve St. Petersburg-Antalya uçak biletlerinde yüzde 1 ile yüzde 6 oranında indirim yaptı. Pulkovo’dan yapılacak tüm uçuşlar aktarmalı olacak.

Moskova-İstanbul uçak biletleri yüzde 39 oranında zamlandı. Pegasus Haziran ayına göre bilet fiyatını yüzde 40 oranında artırarak tek yön uçuş fiyatını 8,3 bin rubleye çıkardı. Türk Havayolları da yaklaşık o seviyede fiyatı artırarak bilet fiyatını 8.5 bin ruble yaptı. Aeroflot bilet fiyatını 8.7 bin rubleye çıkardı. Ağustos ayında St. Petersburg’dan İstanbul’a direkt uçuşlar sadece Türk havayollarıyla yapılacak, bilet fiyatı ise tek yön 17 bin rubleyi geçiyor.

Öte yandan, Aviakassa verilerine göre İstanbul’un çok fazla talep görmediği belirtiliyor. Antalya birkaç günde TOP20’ye girmeği başardı ancak İstanbul hala 40. sıralarda yer alıyor.

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