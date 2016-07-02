Rusya: Türkiye'de tatil yapmayı seven Rus turistler, bu olanağı bu sezon elde etmelidir

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev Türkiye'de tatil yapmak isteyen Rus turistlerle ilgili açıklama yaptı. Medvedev, "Türkiye'de tatil yapmayı seven Rus turistler, bu olanağı bu sezon elde etmelidir” dedi.

Medvedev, Rossiya 1 kanalında katıldığı yayında Türkiye’ye tur satışlarına yönelik yasağın kalkması konusuna değindi.

Medvedev yaptığı açıklamada, hükümetin, Rus turistlerin bu sezon Türkiye'de tatil yapabilmesi konusu üzerinde çalıştığını söyledi.

“Türkiye’de tatil yapmayı seven insanlarımıza bu imkan bu sezon verilmeli” diyen Medvedev, bunun yanında gerekli güvenlik tedbirlerinin de mutlaka alınması gerektiğini söyledi. Medvedev, bu ve diğer konuları, ayrıca Türk-Rus ilişkilerinin normalleşmesini, Türk makamlarıyla her düzeyde müzakere etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Sputnik News'ün haberine göre ise Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Türkiye'ye gidecek Rus vatandaşlarının seyahatlerini ve ziyaret edecekleri yerleri planlarken sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini tavsiye etti. Zaharova, "Muhtemel terör tehditleriyle bağlantılı risklerin devam ettiği koşullarda, seyahat ve ziyaret yeri planlaması yaparken mevcut durumu ve muhtemel tehlikeler titizlikle değerlendirilip sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerekir" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün imzaladığı kararnameyle Rus turistlerin Türkiye'yi seyahat etmelerine ilişkin yasağı kaldırdığını anımsatan Zaharova, Rusya'nın Türkiye ile turizm ilişkilerini tam kapasiteyle yeniden başlatmaya hazır olduğunu vurguladı.