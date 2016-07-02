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Dünya

Putin turizm yasağını kaldırdı; Türkiye 24 saatte en çok aranan turizm merkezi oldu

Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 2016 yılında ilk 6 ayda yüzde 83 düşmüştü

02 Temmuz 2016 14:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e uçak kriziyle ilgili "özür" mektubu yollaması sebebiyle Türkiye'ye yönelik turizm yasağının kalkmasının ardından Rusların tur paketlerini araştırdıkları önemli online kaynak Yandex.Travel sitesinde Türkiye’nin son 24 saatte “açık ara birinci destinasyon” durumuna geldiği açıklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yasağın kalkmasının ardından turizm operatörleri Türkiye turlarını satışına başlamaya hazırlanırken ilk kafilenin yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Yasağın kalkmasıyla bazı şirketler bugün-yarın ilk turist gruplarını yolluyor... Bazı şirketler ise Pazartesi charter için bekliyor. Özellikle Temmuz ayında Türkiye'ye çok sayıda Rus turistin akın etmesi bekleniyor. 

Türk Rus'un haberine göre Rus basınına yansıyan haber ve veriler, ülkede “Türkiye coşkusu yaşandı" olarak yorumlandı. 

Moskovski Komsomiolets gazetesi, Putin'in "Yasak kalktı" dediğinin ertesi günü ilk tur gruplarının Antalya'ya uçtuğunu duyurdu.

 

Türkiye 24 saatte 1. sıraya çıktı

 

Rusların tur paketlerini araştırdıkları önemli online kaynak Yandex.Travel sitesinde yasak yüzünden listede esamisi okunmayan Türkiye’nin son 24 saatte “açık ara birinci destinasyon” durumuna geldiği açıklandı.

Tur operatörlerinin Türkiye tur paketi teklifleri son üç gün içinde dörde katlandı. Geçen yıl bu dönemde bir civarı Türkiye tur paketi önerilirken, dün akşam bu sayı 500 civarındaydı.

 

Her şey dahil 7 günlük Türkiye paketi...

 

Fiyatlara gelince: Dün 19.00’da 7 gün her şey dahil Türkiye tur paketleri 40 bin rubleden (Yaklaşık 1800 lira) başlayan fiyatlarla satılıyordu. Kırım için 35 bin ruble, Soçi için 37 bin ruble civarında fiyat bulunuyordu. 

Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 2016 yılında ilk 6 ayda yüzde 83 düşmüştü.

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