T24 LogoT24 Logo
Gündem

Putin: Türkiye özür diledi, ilişkileri yeniden başlatacağız

Erdoğan'ın özür mektubunun ardından ikili telefonda konuşmuştu

30 Haziran 2016 17:06

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin Rusya'dan özür dilediğini, bu nedenle tarafların ilişkilerini yeniden başlatacağını söyledi.

Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda büyükelçilerle gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye'ye de kısaca değindi.

"Dün bu ülkenin Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüm" diyen Putin, "Ankara'nın düşürülen Rus bombardıman uçağı için özür dilediği biliniyor. Bu nedenle yakın zamanda ikili işbirliğinin yeniden başlatılması için önlemler alınacak" ifadelerini kullandı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Putin’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Terör tehdidi güçlendi ve uluslararası güvenlik karşısındaki en büyük tehdit hâline geldi.

 

“IŞİD’le mücadelenin sonucu Suriye topraklarında belli olacak”

 

- Terörle mücadelenin merkezinde yer alan ülke Suriye oldu. Bu ülkenin kaderinin yalnızca Ortadoğu'nun geleceğini belirlemeyeceğini söylemek abartı olmaz. IŞİD'le mücadelenin sonucu Suriye topraklarında belli olacak.

- Suriye krizi nihai olarak çözülmesine henüz çok uzağız. Fakat Suriye'de edinilen deneyim, yalnızca Rusya'nın ısrarcı olduğu geniş bir terörle mücadele cephesi kapsamında güçlerin birleştirilmesi ile terörizme ve insanlığın karşı karşıya olduğu diğer tehditlere karşı koyulabileceğini gösterdi.

- İran'dan gelebileceği söylenen nükleer tehdit efsanesi geride kaldı. İran'ın gelecekte Büyük Avrasya Partnerliği'nin üyelerinden biri olacağını umuyoruz.

 

Ne olmuştu?

 

İki ülkenin ilişkileri 24 Kasım 2015'te Türkiye'nin Rus uçağını sınır ihlâli yaptığı gerekçesiyle düşürünce gerilmişti. Rusya, Türkiye'ye özür dilememesi ve tazminat ödememesi halinde ekonomik yaptırımlar uygulayacağını duyurmuş, Türkiye ise özür dilemeyeceğini deklare etmişti. Bu gelişmenin ardından Rusya ekonomik yaptırımları devreye sokmuş, Türkiye özellikle turizm sektöründe ciddi kriz yaşamaya başlamıştı. 14 Haziran'da Rusya Günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Rusya'daki muhattaplarına kutlama mektubu göndermiş, mektubun ardından ilişkilerin düzelmesi için adımlar atılacağının sinyalleri verilmişti. 24 Haziran'da ise Türkiye Rusya'ya 'özür mektubu'nu iletmiş, mektubun ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramıştı. 7 aylık krizin ardından gerçekleşen ilk diyalogta, 4-5 Eylül'de Çin'de düzenlenecek G-20 Zirvesi'nde bir araya gelme kararı çıkmıştı. 

ETİKETLER

PutinErdoğanÖzür

İlgili Haberler

Rusya: Türkiye'yle ilişkiler birkaç günde düzelmez

Rusya Başbakan Yardımcısı Olga Golodets, Türkiye ile turizm ilişkisinin yeniden başlamasının şu an için Rusya hükümetinin gündeminde olmadığını söyledi

Rusya: Havalimanındaki terör saldırısının Türkiye'nin Rusya ve İsrail ile ilişkilerine yönelik olduğu ortada

"İstanbul'daki saldırı Rusya ve Türkiye liderlerini yakınlaştıracak"

Kremlin: Putin, ticari ilişkileri başlatma talimatı verdi; Rus turistlere Türkiye kısıtlaması kaldırılacak

"Erdoğan'ın mektubu krizi bitirecek zemini oluşturuyor"

Erdoğan ve Putin arasında ilk temas

Uçak krizinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ilk temas gerçekleşti.

Rusya Federasyon Konseyi: Türkiye ile parlamentolararası diyaloğa hazırız

“Özür 7 ay gecikmeli gelse de normalleşme için önemli bir adım”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24