Putin: Türkiye özür diledi, ilişkileri yeniden başlatacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin Rusya'dan özür dilediğini, bu nedenle tarafların ilişkilerini yeniden başlatacağını söyledi.

Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda büyükelçilerle gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye'ye de kısaca değindi.

"Dün bu ülkenin Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüm" diyen Putin, "Ankara'nın düşürülen Rus bombardıman uçağı için özür dilediği biliniyor. Bu nedenle yakın zamanda ikili işbirliğinin yeniden başlatılması için önlemler alınacak" ifadelerini kullandı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Putin’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Terör tehdidi güçlendi ve uluslararası güvenlik karşısındaki en büyük tehdit hâline geldi.

“IŞİD’le mücadelenin sonucu Suriye topraklarında belli olacak”

- Terörle mücadelenin merkezinde yer alan ülke Suriye oldu. Bu ülkenin kaderinin yalnızca Ortadoğu'nun geleceğini belirlemeyeceğini söylemek abartı olmaz. IŞİD'le mücadelenin sonucu Suriye topraklarında belli olacak.

- Suriye krizi nihai olarak çözülmesine henüz çok uzağız. Fakat Suriye'de edinilen deneyim, yalnızca Rusya'nın ısrarcı olduğu geniş bir terörle mücadele cephesi kapsamında güçlerin birleştirilmesi ile terörizme ve insanlığın karşı karşıya olduğu diğer tehditlere karşı koyulabileceğini gösterdi.

- İran'dan gelebileceği söylenen nükleer tehdit efsanesi geride kaldı. İran'ın gelecekte Büyük Avrasya Partnerliği'nin üyelerinden biri olacağını umuyoruz.

Ne olmuştu?

İki ülkenin ilişkileri 24 Kasım 2015'te Türkiye'nin Rus uçağını sınır ihlâli yaptığı gerekçesiyle düşürünce gerilmişti. Rusya, Türkiye'ye özür dilememesi ve tazminat ödememesi halinde ekonomik yaptırımlar uygulayacağını duyurmuş, Türkiye ise özür dilemeyeceğini deklare etmişti. Bu gelişmenin ardından Rusya ekonomik yaptırımları devreye sokmuş, Türkiye özellikle turizm sektöründe ciddi kriz yaşamaya başlamıştı. 14 Haziran'da Rusya Günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Rusya'daki muhattaplarına kutlama mektubu göndermiş, mektubun ardından ilişkilerin düzelmesi için adımlar atılacağının sinyalleri verilmişti. 24 Haziran'da ise Türkiye Rusya'ya 'özür mektubu'nu iletmiş, mektubun ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramıştı. 7 aylık krizin ardından gerçekleşen ilk diyalogta, 4-5 Eylül'de Çin'de düzenlenecek G-20 Zirvesi'nde bir araya gelme kararı çıkmıştı.