Rusya Federasyon Konseyi: Türkiye ile parlamentolararası diyaloğa hazırız

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile diyaloğa hazır olduklarını söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Matviyenko, "Türkiye ile parlamentolararası diyalogu yeniden başlatmaya hazırız. Şu anda bunun hangi formatta gerçekleşeceğini düşünüyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin sonuçlarını olumlu bulan Matviyenko, "Nihayet Türk-Rus ilişkilerindeki engelleri kaldırmayı başardık. Şimdi ilişkileri geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Türk-Rus ilişkilerinde 7 aylık sürede çok fazla değişiklik meydana geldiğini kaydeden Matviyenko, bu nedenle ilişkileri canlandırmak için zaman gerekeceğinin altını çizdi.

"Türkiye'nin özrü 7 ay gecikmeli gelse de, Türk-Rus ilişkilerinin normalleşmesi için önemli bir adım atıldı" diye devam eden Matviyenko, Putin ile Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesinde varılan anlaşmalar sonrasında moralinin yerine geldiğini belirtti.

Öte yandan Federasyon Konseyi Başkanı, Türk-Rus ilişkilerindeki normalleşmenin terörle mücadeledeki başarıları artıracağını dile getirdi.

"İstanbul'daki vahşi saldırı, terör sorununun ancak ortak çabalar ve faaliyetlerin koordinasyonu sonucunda çözülebileceğini gösterdi" diyen Matviyenko, Türk halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.