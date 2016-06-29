T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan ve Putin arasında ilk temas

Uçak krizinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ilk temas gerçekleşti.

29 Haziran 2016 17:18

Türkiye ve Rusya arasındaki yakınlaşma adımlarının ardından beklenen telefon
görüşmesi gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesi ardından ilk kez bir telefon
görüşmesi gerçekleştirdi.

"Olumlu geçti"

Görüşme sonrası Ankara'da Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin
olumlu geçtiği, ikili ilişkilerin canlandırılması, terörizmle mücadele konularında iki
liderin de hemfikir olduğu belirtildi. Putin ve Erdoğan'ın ayrıca yüz yüze bir biraraya
gelmeyi kararlaştırdıkları vurgulandı.

Türk tarafının açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin, ikili ilişkileri
yeniden canlandırmak için gerekli adımları atmanın yanı sıra bölgedeki siyasi,
ekonomik ve insani krizler karşısında işbirliği içinde olmanın önemine de işaret
etmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.

Ankara, Putin'in İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki saldırılar nedeniyle başsağlığı
mesajı ilettiğini de vurgularken bu konuda Moskova da bir açıklama yaptı. Putin’in
sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in Türk halkına taziye dileklerinde bulunduğunu ve
Atatürk Havaalanı’ndaki saldırıların terörizmle ortak mücadelenin önemini
hatırlattığını ifade etti.

Özür mü, üzgün mü?

Peskov dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü Putin'e
gönderdiği mektubun düşürülen uçakla ilgili bir özür içerdiğini ve bu mektubun
ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım olduğunu belirtmişti. Ancak Ankara,
Erdoğan'ın özür dilemediğini, "üzgün" olduğu mesajı ilettiğini ifade ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile
1 Temmuz'da Soçi'de düzenlenecek Karadeniz İşbirliği Konseyi toplantısı
çerçevesinde biraraya gelmesi söz konusu. Ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı bu
görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin gözden geçirildiğini ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UçakRusya Devlet Başkanı Vladimir PutinTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanRusyaDevlet Başkanı Vladimir PutinCumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan Türkiye RusAnkara CumhurbaşkanlığıErdoğanCumhurbaşkanımızSayın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24