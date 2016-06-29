Erdoğan ve Putin arasında ilk temas

Türkiye ve Rusya arasındaki yakınlaşma adımlarının ardından beklenen telefon

görüşmesi gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesi ardından ilk kez bir telefon

görüşmesi gerçekleştirdi.

"Olumlu geçti"

Görüşme sonrası Ankara'da Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin

olumlu geçtiği, ikili ilişkilerin canlandırılması, terörizmle mücadele konularında iki

liderin de hemfikir olduğu belirtildi. Putin ve Erdoğan'ın ayrıca yüz yüze bir biraraya

gelmeyi kararlaştırdıkları vurgulandı.

Türk tarafının açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin, ikili ilişkileri

yeniden canlandırmak için gerekli adımları atmanın yanı sıra bölgedeki siyasi,

ekonomik ve insani krizler karşısında işbirliği içinde olmanın önemine de işaret

etmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.

Ankara, Putin'in İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki saldırılar nedeniyle başsağlığı

mesajı ilettiğini de vurgularken bu konuda Moskova da bir açıklama yaptı. Putin’in

sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in Türk halkına taziye dileklerinde bulunduğunu ve

Atatürk Havaalanı’ndaki saldırıların terörizmle ortak mücadelenin önemini

hatırlattığını ifade etti.

Özür mü, üzgün mü?

Peskov dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü Putin'e

gönderdiği mektubun düşürülen uçakla ilgili bir özür içerdiğini ve bu mektubun

ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım olduğunu belirtmişti. Ancak Ankara,

Erdoğan'ın özür dilemediğini, "üzgün" olduğu mesajı ilettiğini ifade ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile

1 Temmuz'da Soçi'de düzenlenecek Karadeniz İşbirliği Konseyi toplantısı

çerçevesinde biraraya gelmesi söz konusu. Ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı bu

görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin gözden geçirildiğini ifade etti.