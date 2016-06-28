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Rusya: Türkiye'yle ilişkiler birkaç günde düzelmez

Rusya Başbakan Yardımcısı Olga Golodets, Türkiye ile turizm ilişkisinin yeniden başlamasının şu an için Rusya hükümetinin gündeminde olmadığını söyledi

28 Haziran 2016 17:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği ve Kasım 2015'te düşürülen Rus jeti konusunda üzüntülerini dile getirdiği mektup konusunda Kremlin'den yapılan açıklamada; "Rusya'nın Türkiye'yle olan ilişkilerini birkaç günde onaracağı düşünülmemeli" ifadeleri kullandı.

Açıklama yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Olga Golodets da; "Türkiye ile turizm ilişkisinin yeniden başlaması şu anda Rusya hükümetinin gündeminde değil" diye konuştu.

 

Rus medyası: Erdoğan hatasını anladı

 

Kremlin'den dün yapılan açıklamalarda Erdoğan'ın gönderdiği mektupta öldürülen pilotun ailesinden 'özür dilediği' ifade ediliyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e gönderdiği mektupta, Rus askeri uçağının düşmesiyle ilgili derin üzüntü duyduğunu belirterek; "Hayatını kaybeden Rus pilotun ailesine bir kez daha acılarını paylaştığımı belirtmek ve taziyelerimi sunmak istiyorum; kusura bakmasınlar diyorum" ifadelerini kullandığını söylemişti.

 

Tazminat belirsizliği

 

Başbakan Binali Yıldırım da dün akşam TRT Haber'in yayınında; "Gerekirse tazminat vereceğimizi, ilişkilerin normale dönmesini arzu ettiğimizi ifade ediyoruz. Olayın özü, aslı budur; tek taraflı değil iki taraflı bir iradedir. İş tatlıya bağlanmıştır" demişti.

Ancak Yıldırım, bugün AKP'nin Meclis grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Rusya'ya tazminat ödenmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Yıldırım, "Rusya'ya tazminat ödenmesi söz konusu değil, sadece üzüntülerimizi bildirdik. Öldürülen pilotun sorumlusu olarak addedilen kişi hakkında gerekli yasal işlemler sürdürülüyor" şeklinde konuştu.

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