Başbakan Yıldırım: Rusya'ya tazminat ödenmesi söz konusu değil, sadece üzüntülerimizi bildirdik

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği 'özür mektubu' sonrası normalleşme sürecinin başladığını söyledi. Yıldırım, "Rusya'ya tazminat ödenmesinin ise söz konusu olmadığını" belirterek, özür polemiğine ilişkin olarak, "Sadece üzüntülerimizi bildirdik" diye konuştu. Dün akşam ise Başbakan Yıldırım, TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya özür mektubu göndermesiyle 'işin tatlıya bağlandığını' ve askeri uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak gerekirse Rusya'ya tazminat ödenebileceğini söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk F16’larının hava sahası ihlali nedeniyle düşürdüğü Rus Su-24 uçağının pilotunun ölümü için Putin'den yeni bir mektup yazarak özür dilediğini söylemişti. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Erdoğan'ın mektupta "Hayatını kaybeden Rus pilotun ailesine bir kez daha acılarını paylaştığımı belirtmek ve taziyelerimi sunmak istiyorum; kusura bakmasınlar diyorum” dediği ifade edilmişti.

Başbakan Yıldırım, grup toplantısında AKP milletvekillerine seslendi. Yıldırım, atılan adımlarla düzelme sürecine giren Rusya ile ilişkilerine de değindi. "İsrail gibi Rusya ile atılan adımlar da normalleşme kararlılığımızın göstergesidir" diyen Yıldırım, "Önemli gelişmeler olduğunu paylaşmak isterim. Hem ekonomik hem tarihi önemi olan ilişkilerimizin düzeltilmesi için yapıcı bir tutum izledik. İki lider arasındaki dolaylı temaslar nihayet sonuç verdi. Karşılıklı yazışmalar Türkiye ve Rusya arasındaki buzların çözülmesini sağlamış gözüküyor" diye konuştu.

Yıldırım şöyle devam etti:

"Böylece Rusya ile Türkiye arasında normalleşme sürecinin başladığını da söyleyebiliriz. Her iki ülke halkı için hayırlı olsun. İşlerin bu noktaya gelmesinde Birçok gayret ve emek var. Kazakistan, Azerbaycan ve bölge ülke liderlerinin çabaları için şükranlarımızı sunuyoruz."

Grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Rusya'ya tazminat ödenmesinin ise söz konusu olmadığını söyledi. Yıldırım, "Rusya'ya sadece üzüntümüzü bildirdik" dedi. Yıldırım, "Rus pilotu vurduğu addedilen kişi hakkında gerekli yasal işlemler sürüyor" ifadesini kullandı.

Yıldırım dün akşam katıldığı TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "6 ayda yaşananları yaşanmamış gibi kabul edip yola devam edeceklerini" belirterek, "Gerekirse tazminat vereceğimizi, ilişkilerin normale dönmesini arzu ettiğimizi ifade ediyoruz. Olayın özü aslı budur, tek taraflı değil iki taraflı bir iradedir. İş tatlıya bağlanmıştır" demişti.