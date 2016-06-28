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Rusya Federasyonu Konseyi: Özür gecikmiş olsa da hiç olmamasından iyidir

Valentina Matviyenko: Yapılanların farkına varıldığı için bu mektubu sadece olumlu karşılayabiliriz

28 Haziran 2016 13:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya 'özür'mektubuna ilişkin Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Matviyenko, "Özür gecikmiş olsa da hiç olmamasından iyidir" dedi.

Rus Parlamentosu'nun üst kanadı olan Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko mektubun Ankara-Moskova ilişkilerinin düzelmesi için temel oluşturabileceğini söyledi. 

NTV'de yer alan habere göre,  Valentina Matviyenko, "Yapılanların farkına varıldığı için bu mektubu sadece olumlu karşılayabiliriz" ifadesini kullandı.

Rusya Federasyon Konseyi'nin uluslararası ilişkiler komitesi başkanı Konstantin Kosaçev de, Türkiye'den özür dışında Suriye ve Irak'a yönelik politikalarını da değiştirmesini beklediklerini belirtti. 

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunun Ankara-Moskova ilişkilerinin düzelmesi için atılan ilk adım olduğunu söyledi.

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