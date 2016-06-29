Rusya: Havalimanındaki terör saldırısının Türkiye'nin Rusya ve İsrail ile ilişkilerine yönelik olduğu ortada

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komite Başkanı Konstantin Kosaçev, Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısının Türkiye'nin, Rusya ve İsrail ile ilişkilerini düzeltmeye çalışmasına karşı olduğunu bildirdi.

Türk hükümetinin terör saldırısından IŞİD'in sorumlu olduğunu öne sürmesinin en yüksek ihtimal olduğunu belirten Kosaçev konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Terör saldırısının Türk hükumetinin Rusya ve İsrail ile ilişkilerini düzeltme çabalarına yönelik olduğu ortada. Türkiye'yi başta Rus diplomatların önderliğinde oluşturulan tek terör karşıtı cephesine katılmaması için uyarıyorlar" ifadesini kullandı.

Senatör terörün Rus ve Türk liderlerinin diyaloğunu bozmayacağını, aksine yakınlaştıracağını belirterek, "Her şeye rağmen Türk halkıyla bugün birlik içerisindeyiz" dedi.

Kosaçev olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Teröre tepki ve başsağlığı

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırısı sonrası Rusya'dan teröre tepki ve Türkiye'ye başsağlığı mesajları geldi.

Rusya Devlet Duması Uluslararası Komitesi Başkanı Aleksey Puşkov, Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen patlamalarda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Puşkov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tüm dünyadaki terör saldırılarının kurbanları suçsuz insanlardır. Rusya'dan, İstanbul, Brüksel ve Paris'i anlıyoruz. Başımızı eğiyoruz. Başsağlığı diliyoruz. Unutmuyoruz."

Kosaçev: İstanbul'daki saldırı Rusya

ve Türkiye liderlerini yakınlaştıracak

Rus parlamentosunun alt kanadı Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Kosaçev, Atatürk Havalimanı'nda 40 kişinin öldüğü, 147 kişinin de yaralandığı terör saldırısı nedeniyle taziye dileklerini iletti.

Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Facebook hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen terör saldırısını 'korkunç bir trajedi' olarak nitelendirdi.

Narışkin: Terörle mücadelede işbirliği yapılmalı

Duma Başkanı Sergey Narışkin, Atatürk Havalimanı’ndaki saldırıda hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ileterek tüm dünyanın terörle mücadelede işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Narışkin “Ölenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimi iletiyor, baş sağlığı diliyorum. Bu terör saldırısı bir kez daha bu korkunç musibetle mücadelede uygar dünyanın güçlerini birleştirmesi gerektiğini kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.

Kadirov: Teröristler eylemlerini kınıyoruz

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Raazan Kadirov da saldırıyı kınayarak olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Kadirov, Rus sosyal medya sitesi Vkontakte'deki resmi hesabından şu açıklamayı yaptı: "Teröristler kim olursa olsunlar, neleri yönetiyor olursa olsunlar, onların eylemlerini kınıyoruz. Dünyada terörle elde edilmeye çalışılan hiçbir amaç haklı çıkartılamaz. Sadece dünya toplulukları tarafından teröristlere karşı alınan sert önlemler ve ortak çabalar, insanlığın düşmanlarını frenleyebilir."

Kadirov, "Teröristlerin asıl amacı kan, toplu ölümler ve korkudur. Yaşamını yitirenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.