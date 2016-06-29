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"Atatürk Havalimanı'ndaki saldırganlardan biri, 'Burada bomba patlayacak' diye bağırdı"

Yeni Şafak: Yolcuların kapıya doğru akın etmesiyle kapıda bekleyen teröristler kurşun yağdırdı

29 Haziran 2016 12:28

Yeni Şafak gazetesi, İstanbul Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı düzenleyen saldırganlardan birinin, X-RAY cihazını geçtikten sonra "Birazdan burada bomba patlayacak" diye bağırdığını iddia etti. "Teröristlerden alçak plan" başlığıyla yayımlanan haberde, "Yolcuların kapıya doğru akın etmesiyle de kapıda bekleyen teröristler önce kurşun yağdırdı, sonra patlattı" ifadesi kullanıldı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında 40 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Saldırı sırasında en az iki kişinin kendini patlattığı belirtilirken, dört saldırganın daha eyleme katıldığı iddia edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir saldırganın polisten kaçtığı, vurulmasının ardından yerde bir süre yattıktan sonra kendini havaya uçurduğu görülüyor. Görgü tanıkları dış hatlar terminalinde iki canlı bombanın daha kendini havaya uçurduğunu aktardı.

Yeni Şafak'ta yer alan (29 Haziran 2016) haber şöyle:

Türkiye'nin Rusya ve İsrail'le normalleşme sürecine girdiği gün hainler İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nı kana buladı. 3 terörist önce uzun namlulu silahlarla sivillere ve polislere kurşun yağdırdı ardında da üzerlerindeki bombayı patlattı. Hain saldırıda 36 kişi hayatını kaybetti, 147 kişi yaralandı.


Can kaybını artırmak için hain plan

 

Teröristlerin can kaybını artırmak için alçakça bir plana başvurdukları öne sürüldü. İddiaya göre x ray cihazını geçerek içeriye giren bir terörist 'Biraz sonra burada bomba patlayacak' diyerek bağırdı. Yolcuların kapıya doğru akın etmesiyle de kapıda bekleyen teröristler önce kurşun yağdırdı, sonra patlattı.
 

Personelin mesai bitiminde patlatıldı


Görgü tanıkların anlattıkları da yaşanan dehşeti ortaya koydu. Patlamada yaralanan THY yer hostesi Buket Karademir, “Çok korkunç bir patlamaydı. Ayağım kırık, alçıya alındı." ifadelerini kullandı. Havalimanında yer hizmetleri veren personelin çıkış saatine denk geldi, ölü ve yaralı sayısının bu yüzden de arttığı belirtildi.

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