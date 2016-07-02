Rusya ile ilişkilerin düzelmesi, Türkiye'ye 2 milyar dolarlık katkı sağlayacak

İhracat rakamları Rusya ile barışın önemini ortaya koydu. İlişkilerin düzelmesi yılın ikinci yarısında 1.1, yıllık bazda ise 2 milyar dolarlık katkı yapacak.

Habertürk'te yer alan habere göre; İhracat haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 artışla 11.9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, sektör bazında en fazla ihracat yine otomotiv sektöründe görüldü. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre yılın ilk yarısında ihracat yüzde 3.8 düşüşle 70.6 milyar dolar oldu. Son 12 aylık ihracat da yüzde 6.6 azalışla 141.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracat düşüşünde baş rol oynayan ülkelerin başında Rusya geliyor. Bu ülkeye olan ihracat Rus uçağının düşürülmesi ile geçen yıl aralık ayından itibaren düşmeye başlamıştı. Son 6 ayda ihracat yüzde 60 düşerek 1.9 milyar dolardan 764 milyon dolara indi. Altı ayda 1.1 milyar dolar gerileyen ihracat düşüşü eğer anlaşma sağlanamasaydı yıllık 2 milyar doları aşacaktı. Şimdi yılın ikinci yarısında başta yaş meyve ve sezbe olmak üzere ticaretin normale dönmesi ile azalış trendinin tersine dönmesi bekleniyor. Böylece sağlanan barış dolayısıyla bu yıl sonuna kadar 1.1 milyar yıllık bazda ise ek olarak 2 milyar doları aşkın ihracat gelirinin sağlanacağı tahmin ediliyor.

Zirve noktası 6.9 milyar dolar

Rusya’ya yapılan ihracatın zirve kontası 2013’te yakalanan 6.9 milyar dolar. Ancak o tarihten sonra gerileyen petrol ve emtia fiyatları ile Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş durumu 2015’te rakamın 3.5 milyar dolara inmesini sağlamıştı. Yılın ilk 6 ayındaki rakama göre 1.5 milyar dolara gerilemesi beklenen ihracatta trend terse döner ve Rusya’nın etkilendiği diğer koşullar da ortadan kalkarsa 1.5 milyar yerine 5.4 milyar dolarlık artışla yeniden 6.9 milyar dolar yakalanabilecek.

Haziranda sanayi sektörleri içerisinde en fazla ihracatı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 8.2 büyüme ve 2.1 milyar dolar ile otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Bu sektörü yüzde 5.2 artış ve 1.5 milyar dolar ile hazırgiyim ve konfeksiyon izledi. Haziran ayında en fazla ihracat artışını sanayi ürünlerinde yüzde 9.5 artış ile çelik, tarım ürünlerinde ise yüzde 42 büyümeyle su ürünleri ve hayvansal mamuller gerçekleştirdi.

Telafisi belli süre alacak

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada Rusya ile ilgili olarak, “Kısa sürede Rusya’ya yönelik kayıpları telafi edeceğimizi elbette ki düşünmüyoruz... Bu kayıpların büyük bir kısmı Rus ekonomisindeki daralmadan kaynaklanıyordu. Dolayısıyla, telafisi belli bir süre alacak. Ancak, yakın zamanda başta yaş meyve sebze sektörü olmak üzere bazı sektörlerimizde bir düzelme bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde diğer alanlarda da yumuşama sinyallerini göreceğiz” dedi.