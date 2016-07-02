Rusya Başbakanı: Rus turistler bu yıl Türkiye'ye gidebilmeli

Türkiye ile yapılacak müzakerelere bizzat katılmaya hazır olduğunu söyleyen Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, vize konusu da dahil olmak üzere siyasi sorunların ve ekonomik-işbirliğine ilişkin meselelerin aşamalı olarak çözüleceğinin altını çizdi. Medvedev, "Rusya vatandaşlarına bu yaz sezonunda Türkiye'yi ziyaret etme imkânının sunulması gerektiğini" kaydetti.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rossiya 24 televizyonunda yayınlanan Sergey Brilev ile 'Cumartesi Haberleri' programının konuğu olan Medvedev, Türkiye ile başlatılan normalleşme süreciyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Moskova hükümetinin Ankara ile her seviyede müzakere yapacağını ifade eden Medvedev, "Bakanlar ve başbakan yardımcıları bunlarla ilgilenecek, bizzat ben de müzakerelere hazırım" dedi. Medvedev, vize serbestisi uygulaması başta olmak üzere siyasi sorunların ve ekonomik-işbirliğine ilişkin meselelerin aşamalı olarak çözüleceğini vurguladı.

"Rus turistler bu yıl Türkiye'ye gidebilmeli"

Rusya vatandaşlarına bu yaz sezonunda Türkiye'yi ziyaret etme imkanının sunulması gerektiğini kaydeden Medvedev, Türkiye'nin güvenlik önlemlerini alması gerektiğini belirtti. Medvedev, "Türkiye terör saldırısına maruz kaldı ve maalesef bu ilk kez olmadı. Bu nedenle, güvenlik meselesi ön planda tutulmalı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye için ekonomide

değişiklik yapmayacağız "

Öte yandan Medvedev, Türkiye de dahil olmak üzere hiçbir ülkenin çıkarları için ekonomide değişikliğe gitmeyeceklerini söyledi.

Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya pazarındaki bazı sektörlerde farklı ülkelerin faaliyet göstermeye başladığını anımsatan Medvedev, "Elbette iyi niyetlerle pazarımıza giriş yapanlara, 'Türk şirketleri geri dönüyor, siz gitmek zorundasınız' mesajı vermeyeceğiz. Her şey olduğu gibi devam edecek" yorumunu yaptı.