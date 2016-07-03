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'Turistler rahat yürüyemiyor' diye Safranbolu sokaklarının taşları değişti

Karabük’ün tarihi ve turistik ilçesi Safranbolu’nun küçük taşlarla kaplı sokaklarında turistlerin topuklu ayakkabı ile yürüme sıkıntıları daha geniş taşlar döşenerek çözdüldü

03 Temmuz 2016 00:00

Osmanlı’dan kalan mimarisi ile ünlü Safranbolu’da, küçük taşlarla döşeli yollarda yürümekte zorlanan turistlerin şikayetleri dikkate alınarak, yollar yenilenmeye başlandı. Belediyeye ait Yazıköy Köyü’ndeki taş ocağından çıkarılan 25 santim genişliğinde ve 10 santim kalınlığındaki taşlar sokaklara döşeniyor.

Milliyet'in haberine göre; Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, daha önce dar ve dikey olarak döşenen taşlar üzerinde özellikle turistlerin yürümekte zorlanmaları üzerine çalışma başlatarak daha geniş doğal taşları, yatay olarak sokaklara döşediklerini söyledi. Aksoy, bayram öncesi çalışmaların son bulacağını ve artık tarihi sokaklarda daha rahat yürünebileceğini belirtti. Başkan Aksoy, "Engelli vatandaşlarımız engelli araçlarıyla rahat bir şekilde gezebilecekler. Özellikle bayanların topuklu ayakkabıyla yürüme dertleri son bulacak. Yürüme sıkıntısı yaşanmayacak" dedi.

 

 

 

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