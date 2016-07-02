ABD kaynakları: IŞİD Türkiye'ye 5 ayrı TİM gönderdi, turistik merkezlere saldırabilir

IŞİD’in Türkiye’ye gönderdiği 35 militanın 5 gruba ayrıldığı iddia edildi. Bunların bir kısmının Antalya, Muğla, İzmir gibi turistik merkezlere saldırmasından korkuluyor. Atatürk Havalimanı’na saldırı sonrası terör örgütleri ve finansmanı konusunda çalışmalar yapan Amerikalı kaynaklar, Türkiye’deki IŞİD tehlikesinin sanılandan büyük olduğu yönünde iddialarda bulundu. Cumhuriyet'ten İlhan Tanır'ın Amerikan istihabarat kurumlarından bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD’deki yetkili kurumların Türkiye’de daha büyük saldırıların olmasından endişe ettiklerini belirtti.

Bilgilerin Amerikan istihbaratınca Türk istihbaratına iletildiği ama Türkiye’deki tehdidin büyüklüğünün Ankara tarafından anlaşılmadığı öne sürülüyor. ABD’li kurumlar, IŞİD’in Türkiye’de batı ve güneydeki turistik merkezler başta olmak üzere “daha kalabalık alanlarda daha çok can kaybına yol açabilecek saldırılar” için hazırlandığından korkuyor. Amerikan istihbarat kurumlarının Türk istihbarat kurumlarıyla yakın zamanda paylaştığı şu somut bilgi, tehdidin büyüklüğünü göstermeye yetebilir:

“Havaalanı saldırısı Türkiye’de bir hücrenin işi ve kararıyla yapılmadı. Merkezden, yani Rakka’dan verilen emirle yapıldı.”

ABD kurumlarına göre IŞİD, 7’şer kişilik 5 ayrı grubu Türkiye’ye yolladı. Hepsi yabancı uyruklu. Havaalanı saldırısını yapan 7 kişilik gruptan 4’ü halen dışarda dolaşıyor.

Antalya, Muğla, İzmir

İstanbul’daki durumu yakından izleyen ABD kurumları, bunların ifşa olduklarını düşündükleri için yakın zamanda intihar eylemlerine girişmelerinden korkuyor. Bu eylemleri İstanbul’dan çıkmadan gerçekleştirebilirler. Geriye kalan 4 grubun Antalya, Muğla ve İzmir’de turistik yerler, gece kulüpleri veya otellere baskın yapmasından korkuluyor. CIA’e göre bu militanlar Türkiye’ye son bir aylık zaman diliminde giriş yaptı.

ABD’li yetkililere göre Türkiye’ye sızan 35 militandan şimdilik 3’ünün kendini patlatması dışında hiçbiri yakalanmadı. Polisin son iki gündür yaptığı baskınlarda ele geçirdiği şüpheliler uzun süredir polisin radarındaki militanlar, Türkiye’ye yeni giriş yapmış yabancı uyruklular değil. Amerikan istihbarat kurumlarına yakın olan ve Türkiye ile bölgesini yakından analiz eden kaynaklar, Türk liderlerinin IŞİD tehlikesine karşı hala gerektiği şekilde teyakkuza geçmediklerine inanıyor.

Ankara’daki liderlerin hala “IŞİD’den bize birşey olmaz” ruh haliyle hareket ettiği görüşündeki istihbarat kurumları, IŞİD’in bu kez Türkiye’ye bedel ödetmek için çok kararlı olduğuna inanıyor. Zira kısa süre öncesine dek ayda 2 bin militan IŞİD’e Türkiye üzerinden katılabilirken, ABD ve Batı’dan gelen yoğun baskı üzerine bu sayı mayısta 200’e kadar düştü. Bunun IŞİD’i çok olumsuz etkilediği düşünülüyor.

Tunus’ta da aynısını yaptılar

Tunus’un turistik Susa kasabasındaki Riu Imperial Marhaba Hotel’de geçen yıl turistlerle tanışıp kaynaştıktan sonra bir plaj şemsiyesinin altına gizlenmiş kalaşnikofunu alıp etrafa ateş açan Seyfettin Yakubi, 38 kişiyi katletmişti. IŞİD saldırıyı üstlenmiş ve benzer saldırıların olacağının sinyalini vermişti. Saldırının ardından Tunus turizmi ciddi değer kaybetmişti.