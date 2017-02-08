Türkiye'ye klinik nöropsikolojiyi getiren Prof. Öktem Tanör de KHK'yla ihraç edilenler arasında!

KHK’yla ihraç edilen 330 akademisyen arasında Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. İbrahim Kaboğlu’nun yanısıra öğrencilerinin ‘efsane’ olarak nitelendirdiği, 82 yaşındaki Prof. Öget Öktem Tanör de bulunuyor. İnsan hakları ve hukuk alanındaki çalışmalarıyla bilinen Bülent Tanör’ün de eşi olan Öget Öktem, Türkiye’ye klinik nöropsikolojiyi getiren isim. Öte yandan Öget Öktem, son KHK ile ihraç edilen 'barış bildirisi' imzacılarından da biriydi.

Dünkü KHK ile Bilim Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sevda Bulduk ile birlikte ihraç edilen Öget Öktem, Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi imza kampanyasına katılmıştı. Dünkü ihraçlarda Ankara Üniversitesi başı çekerken, Gazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi, İstanbul Medeniyet, Giresun, Kafkas Üniversitelerinden 330 akademisyen ihraç edildi.