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İhraç edilen 330 akademisyenin 115'i 'barış bildirisi' imzacısı!

"Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı barış bildirisini imzalayan 115 akademisyen ihraç edildi

08 Şubat 2017 05:44

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname  (KHK) yayımlandı. KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin 115'ini Güneydoğu'daki çatışmaların durdurulması talebiyle "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı barış bildirisini imzalayan akademisyenler oluşturdu. İhraç edilen akademisyenler arasında çok sayıda Eğitim Sen üyesi akademisyen de yer aldı. 

Toplamda 72 akademisyenin ihraç edildiği Ankara Üniversitesi 34 ihraçla en çok akademisyen ihraç edilen üniversite oldu.

Ankara Üniversitesi’ni 22 ihraçla Marmara Üniversitesi takip etti. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 15, Anadolu Üniversitesi’nden de 18 'barış bildirisi' imzacısı KHK’yla ihraç edildi.

Liste şöyle; Adnan Menderes Üniversitesi (iki), Anadolu Üniversitesi (18), Ankara Üniversitesi (34) Atatürk Üniversitesi (bir), Balıkesir Üniversitesi (bir), Bartın Üniversitesi (bir), Beykent (bir), Bingöl Üniversitesi (bir), Çukurova Üniversitesi (iki), Doğuş Üniversitesi (iki), Dumlupınar Üniversitesi (bir), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (bir), Giresin Üniversitesi (iki), Iğdır Üniversitesi (bir), Ayvansaray Üniversitesi (bir), Bilim Üniversitesi (iki), Yeni Yüzyıl Üniversitesi (bir), Kırıkkale Üniversitesi (bir), Marmara Üniversitesi (22), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (bir), Trakya Üniversitesi (bir), Uludağ Üniversitesi (iki), Yıldız Teknik Üniversitesi (15).

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