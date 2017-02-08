"4 akademisyenin kaldığı Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü fiili olarak işlevsiz hale getirildi"

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 3'ü profesör 5 akademisyen ihraç edildi.

Bu ihraçlarla toplamda 10 kişilik öğretim kadrosu olan bölümde 4 akademisyen kaldı.

Bir önceki KHK ile ihraç edilen Süreyya Karacabey, bölümün fiili olarak artık işlevini yürütmesine imkan kalmadığını ifade ederek BBC Türkçe'ye şunları söyledi:

"Biz Tiyatro bölümünde barış akademisyenleri olarak 6 imzacıydık. Geri kalan kalan beş arkadaşım da bugün ihraç edildi. Biri ÖYP'li asistan, üç profesör, bir araştırma görevlisi ve bir doktor arkadaşımın da ihracıyla beraber bölümün artık fiili olarak işlevini yürütmesine imkan yok. Bütün eğitim şu anda durmuş durumda. Oyunculuk ana sanat dalından 3 ve yazarlık dalında bir akademisyen arkadaşımız kaldı ama onlarında tüm bölümü yürütmelerine imkan yok."

Karacabey, bölüm arkadaşları arasında ihraçların devamının beklendiğini de ifade ederek, "Bizlerden sonra atılmayı bekleyen arkadaşların durumu daha kötüydü. Arkadaşlarım atılmışken ben burada ne yapıyorum' diyorlardı. Sıranı beklemek zaten öldürücü bir şey" dedi.