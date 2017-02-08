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"Prof. Yüksel Taşkın akademidir be! Yalanlarınızla kirletemeyeceksiniz!"

Öğrencisi ihraç edilen akademisyen Taşkın'ı anlattı: Birinci sınıfta ders arasında rüyamı anlattığımı bilirim

08 Şubat 2017 02:58

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Marmara Üniversitesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Yüksel Taşkın da ihraç edilen 330 akademisyen arasında yer aldı. 

Taşkın'ın ihraç edildiğini haber verdiği bir öğrencisi Twitter'da paylaştığı mesajda "Hak ettiği görevine geri gelecek Yüksel Hoca. Çünkü tertemiz bir insan, bir arkadaş, hoca. Yalanlarınızla kirletemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı. "@duygumia" adlı hesaptan paylşılan mesajlar şöyle: 

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yüksel taşkınmarmara üniversitesiakademisyen ihraç
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