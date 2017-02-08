KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin tam listesi

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı. KHK ile Yüksek Öğretim Kurumu'nda 330 akademisyen ihraç edildi.

Bir öncek KHK ile Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden (İLEF) 4 akademisyen ihraç edilirken son KHK ile İLEF'ten 11 akademisyen daha ihraç edildi. İhraç edilen akademisyenler arasında Nur Betül Çelik, Mine Gencel Bek, Funda Başaran Özdemir, Funda Şenol Cantek, Ülkü Doğanay da yer alıyor.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden (Mülkiye) Ahmet Haşim Köse, Murat Sevinç, Pınar Ecevitoğlu, Gökçen Alpkaya, İlhan Uzgel, Murat Sevinç ihraç edildi.

Güneydoğu'da yaşanan çatışmalara karşı "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzalayan Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu da ihraç edildi. Listede bildiriyi imzaladığı için bir süre tutuklu kalan Yard. Doç. Meral Camcı da var.

Marmara Üniversitesi’nden Yüksel Taşkın ve Baran Alp Uncu da ihraç edilen kişiler arasında.

İhraç edilenlerin akademisyenlerin PDF halindeki listesine ulaşmak için tıklayın.