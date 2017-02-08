Yeni KHK yayımlandı; 4 bin 464 kişi ihraç edildi

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı. KHK kapsamında 4 bin 464 kişi memuriyetten atıldı, 16 kişi görevine iade edildi. 2 kişinin de öğrencilik statüsü geri verildi.
İhraçların kurumlara göre dağılımı şöyle:
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 893 kişi,
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 417 kişi,
Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) 2 bin 585 kişi,
Yargıtay Başkanlığı'nda 10 kişi,
Yüksek Seçim Kurulu'unda 10 kişi,
Sermaye Piyasası Kurulu'unda 1 kişi,
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda (TOKİ) 2 kişi,
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nda 88 kişi,
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde 2 kişi,
Avrupa Birliği Bakanlığı'nda 3 kişi,
Dışişleri Bakanlığı'nda 48 kişi,
Ekonomi Bakanlığı'nda 15 kişi,
İçişleri Bakanlığı'nda 49 kişi,
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda 3 kişi,
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda 16 kişi,
Yüksek Öğretim Kurumu'nda 330 kişi.
KHK ile memuriyetten atılan kişilerin listesine ulaşmak için tıklayınız.
Görevine iade edilenlerin listesi için tıklayın.
Öğrencilik statüsü iade edilen kişiler için tıklayın.
242 emniyet mensubunun rütbesi söküldü
Kararname uyarınca görevinden alınan 242 emniyet mensubunun rütbeleri söküldü, kamu görevinde çalışmaları yasaklandı, ilah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edildi.
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