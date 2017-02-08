T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni KHK yayımlandı; 4 bin 464 kişi ihraç edildi

330 akademisyen de ihraç edilenler arasında

08 Şubat 2017 01:40

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname  (KHK) yayımlandı. KHK kapsamında 4 bin 464 kişi memuriyetten atıldı, 16 kişi görevine iade edildi. 2 kişinin de öğrencilik statüsü geri verildi.

İhraçların kurumlara göre dağılımı şöyle:

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 893 kişi,

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 417 kişi,

Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) 2 bin 585 kişi,

Yargıtay Başkanlığı'nda 10 kişi,

Yüksek Seçim Kurulu'unda 10 kişi,

Sermaye Piyasası Kurulu'unda 1 kişi,

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda (TOKİ) 2 kişi,

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nda 88 kişi,

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde 2 kişi,

Avrupa Birliği Bakanlığı'nda 3 kişi, 

Dışişleri Bakanlığı'nda 48 kişi, 

Ekonomi Bakanlığı'nda 15 kişi,

İçişleri Bakanlığı'nda 49 kişi, 

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda 3 kişi,

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda 16 kişi,

Yüksek Öğretim Kurumu'nda 330 kişi. 

KHK ile memuriyetten atılan kişilerin listesine ulaşmak için tıklayınız.

Görevine iade edilenlerin listesi için tıklayın.

Öğrencilik statüsü iade edilen kişiler için tıklayın.

 

242 emniyet mensubunun rütbesi söküldü

Kararname uyarınca görevinden alınan 242 emniyet mensubunun rütbeleri söküldü, kamu görevinde çalışmaları yasaklandı, ilah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edildi.

İlgili listeye ulaşmak için tıklayınız...

 

ETİKETLER

khkohal686kanun hükmünde kararname

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24