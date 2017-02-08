KHK ile kamudan ihraç edilen 13 kişi, aynı gün göreve iade edilmiş!

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, KHK'la ile yapılan ihraçlara ilişkin olarak, 2 Ocak 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 871, Sağlık Bakanlığı'ndan 43 kişinin 'FETÖ' bağlantısı iddiasıyla meslekten ihraç edilmesi kararlaştırıldığını hatırlattı. Öztürk, aynı gün toplanan Bakanlar Kurulu'nda ihraç listesindeki 871 kişiden 13 kişinin göreve iadesine karar verildiğini yazdı.

Öztürk'ün Sözcü'de "Bürokraside bunlar da oluyor" başlığıyla yayımlanan (8 Şubat 2017) yazısı şöyle:

15 Temmuz darbe girişiminden sonra 93 bin kişi kamu görevinden çıkarıldı. Bunlardan yaklaşık 70 bini, bakanlıkların bünyesinde oluşturulan “itiraz komisyonu”na başvurdu. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapanların sayısı da 60 bini geçti. İç hukuk yolları kapalı olduğu için henüz göreve iade edilen olmadı.

Atılana, atılma gerekçeleriyle ilgili hiçbir resmi bilgi verilmiyor. İhraç edilenler niçin atıldıklarını bilmedikleri gibi, bunu çevresindekilere de anlatamıyor. Ancak bilinen ve söylenen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı olduğu iddiasıdır.

Komisyona önemli görev

Olağanüstü Hal nedeniyle iç hukuk yolları kapalı olduğu için Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kamudan uzaklaştırılanların yeni umudu 7 kişiden oluşan “itiraz komisyonu” oldu. Yeni komisyonun kuruluşuyla ilgili kararnamede çok ince bir ayrıntı var.

Buna göre, herhangi bir üye hakkında başbakan tarafından soruşturma açılması halinde üyeliği sona erecek. Yani, onlar üzerinde de “soruşturma baskısı” olacak. 7 kişinin bile arkasında durulamazken, bunlardan olağanüstü görev yapması beklenecek. Eğer, bütün soruşturmalardan geçecek olan 7 kişi hakkında bile sağlıklı bir soruşturma yapılamıyor ve bunların FETÖ'cü olduğu önceden ortayla çıkarılamıyorsa diyecek söz kalmıyor.

Çok zor durumda olanlar var

Yıllarca kamuda önemli görevlerde bulunanlar şimdi geçinebilmek için bulabilirse değişik işler yapıyor. Örneğin karı-koca hakimdi. Koca tutuklandı, eşi meslekten ihraç edildi. Eski kadın hakim, Sakarya'da evlere temizliğe gidiyor. Bunun gibi sayısız örnekler var. Bu yüzden, komisyonun bir an önce çalışması, haksız yere atılanların bir önce mesleklerine iadesiyle ilgili karar almalı.

Eski Diyarbakır Hakimi Ayşe Özaslan, “Eşim 7 aydır tutuklu. Dile kolay tam 208 gündür. Bırakın meslekten ihracı, bir tedbir olan tutukluluk için hangi delillerle işlem yapılıyormuş ve hangi kriterler uygulanıyormuş açıklanmalı” diyor. Asker eşi Selma Güngör de mektubunda “eşinin Güneydoğu'da çalışıp terörist yakalarken, askerinin önünde giderken kahraman, şimdi ise ‘vatan haini' deyip tek gecede bitirildiğini, tutuklandığını” anlatıyor.

Söz askerden açılmışken, Balyoz Davasında uzun süre cezaevinde kalan komutanlardan Deniz Kutluk, Balyoz soruşturması ve 118 duruşmasında gizli tanık ve itirafçı bulunmadığını, sanıkların tamamının da beraat ettiğini hatırlattı. Ergenekon ise itirafçısıyla, gizli tanığıyla tarihe geçen bir dava oldu. FETÖ davalarının bazıları başladı, bazıları ise başlamak üzere. Bu davaların da itirafçı, gizli tanığı hayli fazla gibi gözüküyor.

İhraç ve göreve iade

2 Ocak 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 871, Sağlık Bakanlığı'ndan 43 kişinin FETÖ bağlantısı iddiasıyla meslekten ihraç edilmesi kararlaştırıldı.

Memuriyetten çıkarılanlarla ilgili kararnameyle, isim listesi 6 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlandı. O listede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hakkari Şube Müdürü Hacı Demir, Sağlık Bakanlığı'nda görevli Ahmet Çelik (Tabip/Adıyaman Merkez), Mehmet Sait Doğan (Uzman Tabip/Edirne), Cemil Kaya (Veri Hazırlama İşletmeni /Hakkari), İbrahim Güleryüz (Eczacı/Hakkari), İsmet Temeş (Veri Hazırlama İşletmeni/Hakkari), Orhan İlim (Uzman Tabip/Hakkari), Şaban Kara (Şoför/Hakkari), Talip Şimşek (Veri Hazırlama İşletmeni/Hakkari), Vehbi Güler (Teknisyen yardımcısı/Hakkari), Zübeyde Yiğit (Şube Müdürü/Hakkari), Mehmet Faruk Erkozan (Uzman Tabip/Hakkari-Yüksekova), Mehmet Yalgettekin'nin de (Sağlık memuru/Şırnak-Cizre) isimleri yer aldı.

Sakın yanlış yorumlanmasın

Yine Resmi Gazete'yi inceliyorum. 2 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulu, o gün ihracına karar verdiği toplam 871 kişiden, yukarıda isimlerini yazdığım 13 kişinin, aynı gün göreve iadesine de karar veriyor. Göreve iade ile ilgili Kanun Hükmünde Kararname de, Bakanlar Kurulu'nun çıkarma listesinin yayımından 17 gün sonra yani 23 Ocak'ta resmi gazetede yayımlanıyor.

Sakın yanlış yorumlanmasın. Görevden atılanların göreve döndürülmesine karşı olduğum için değil, aynı gün ihraç edilen memurlardan 13'ünün aynı gün göreve döndürülmesiyle ilgili karar alınması ve bunun Resmi Gazete'de de belirtilmesi dikkatimi çekti. 93 bin kişinin de benzer kararlar alabilmek için çırpındığı günümüzde bunların da bilinmesini istedim. Hepsi bu kadar…