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Anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu da KHK ile ihraç edildi!
Kaboğlu, Marmara Üniversitesi'nde görev yapıyordu
Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Marmara Üniversitesi’nde görevli Profesör İbrahim Kaboğlu da ihraç edildi.
Prof. Kaboğlu, Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütüyordu.
Yeni çıkan KHK ile ihraç edilen 4 bin 464 kişinin, 330'u Yüksek Öğretim Kurumu'nda görev yapıyordu.
KHK ile memuriyetten atılan kişilerin listesine ulaşmak için tıklayınız.
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