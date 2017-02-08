T24 LogoT24 Logo
Gündem

Anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu da KHK ile ihraç edildi!

Kaboğlu, Marmara Üniversitesi'nde görev yapıyordu

08 Şubat 2017 02:08

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname  (KHK) ile Marmara Üniversitesi’nde görevli Profesör İbrahim Kaboğlu da ihraç edildi.

Prof. Kaboğlu, Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Yeni çıkan KHK ile ihraç edilen 4 bin 464 kişinin, 330'u Yüksek Öğretim Kurumu'nda görev yapıyordu.

KHK ile memuriyetten atılan kişilerin listesine ulaşmak için tıklayınız.

Sosyal medyada tepkiler

ETİKETLER

khkibrahim kaboğluihraç
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-02-08T02:08:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/anayasa-profesoru-ibrahim-kaboglu-da-khk-ile-ihrac-edildi,387569","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/anayasa-profesoru-ibrahim-kaboglu-da-khk-ile-ihrac-edildi,387569"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24