Türkiye'ye dönüş yapmayan 'Palalı' için kırmızı bülten hazırlığı

Gezi Parkı eylemleri sırasında elindeki palayla göstericilere saldıran ve tutuksuz yargılanmasına karar verilince Fas'a kaçan Sabri Çelebi'nin yakalanması için yerel mahkeme kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulundu.

İstanbul ’da Gezi Parkı eylemlerinde elindeki palayla göstericilere saldıran daha sonra da Fas’a kaçtığı öğrenilen Sabri Çelebi için kırmızı bülten hazırlığı başlatıldı.

Tolga Şardan’ın Milliyet'te yer alan haberine göre hakkında 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Sabri Çelebi için yargılamayı yürüten yerel mahkeme, ailesiyle birlikte İstanbul’a geleceğini bildirmesine karşın Türkiye ’ye dönüş yapmayan Çelebi hakkında “uluslararası yakalama” kararı çıkartılması için Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Bakanlık karar verecek

Yurt içinde hakkında yakalama kararı bulunan Çelebi’nin, ailesinin İstanbul’a dönmesi nedeniyle Fas’tan ayrılma olasılığını değerlendiren ve devreye giren yerel mahkeme, Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Çelebi hakkındaki dosyanın geçtiğimiz günlerde Ankara ’ya ulaşması üzerine Adalet Bakanlığı inceleme başlattı. Bakanlığın incelemesinin “olumlu” görüşle sonuçlanması halinde yerel mahkemenin uluslararası arama ve yakalama talebi Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Dairesi’ne gönderilecek. Türk Interpolü de önümüzdeki hafta içinde Fransa ’daki Interpol Genel Sekreterliği’ne kırmızı bülten başvurusu yapacak.

27 yıl hapsi isteniyor

Çelebi’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki soruşturmanın tamamlanması sonrasında hazırlanan iddianamede, Çelebi için 9 yıl 9 aydan 27 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede yer alan zanlılar hakkında “kasten yaralama”, “görevli memura direnme ve memura karşı silahla (bıçakla) yaralama” ve “şahıslara karşı yaralama” suçlarını işlediklerinin tespit edildiği açıklanmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılmadan önce Fas’a giden palalı saldırgan Çelebi, gidişinin hemen ardından yaptığı açıklamada, “50 yıl bile isteseler Türkiye’ye döneceğim” demişti.

'Döneceğim' demişti

Kamuoyunda “Palalı” olarak tanınan Çelebi, hakkında yakalama kararı çıkmasından bir gün önce ailesiyle birlikte Fas’a gitti. 13 Ağustos’ta Türkiye’ye dönüş yapacağını açıklamasına rağmen bugüne kadar dönmedi.