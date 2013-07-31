Palalı: 50 yıl da istense bayramdan sonra döneceğim

Gezi Parkı protestoları sırasında, Talimhane'de eylemcilere pala ile saldıran ve hakkında 27 yıla kadar hapis cezası istenen Sabri Çelebi, halen Fas'ta olduğunu belirterek Ramazan Bayramı'ndan sonra Türkiye'ye döneceğini söyledi.

Gezi Parkı protestoları sırasında, Talimhane'de eylemcilere pala ile saldıran ve hakkında 9 yıl 9 aydan 27 yıla kadar hapis cezası istenen Sabri Çelebi, halen Fas'ta olduğunu belirterek Ramazan Bayramı’ndan sonra Türkiye ’ye döneceğini söyledi.

Cem Tursun'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre Çelebi, hakkında düzenlenen iddianameye ilişkin olarak ise "Hakkımda 27 yıl istenmiş, adam öldürenler bile 4 yıl yatıp çıkıyor. 50 yıl istense umurumda değil, yine de Türkiye'ye döneceğim. 1,5 yaşında çocuğum var. Ben ekmeğimi orada kazanıyorum. İşim gücüm İstanbul'da. Ben Fas'ta ne yapacağım. Çocuğumun rahatsızlığı nedeniyle dönüşüm gecikti” dedi.

13 Ağustos Salı günü Türkiye'ye dönüş biletini iptal ettirdiği yönündeki iddiaları yalanlayan Çelebi, "Hayır öyle bir şey yok. Bunu THY'den de öğrenebilirsiniz. Ramazan Bayramı'ndan sonra Türkiye'de olacağım" diye konuştu.