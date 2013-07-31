T24 LogoT24 Logo
Gündem

Palalı: 50 yıl da istense bayramdan sonra döneceğim

27 yıl hapsi istenen 'palalı' Sabri Çelik, '50 yıl istense de Türkiye'ye döneceğim. Ramazan Bayramı'ndan sonra Türkiye'de olacağım' dedi

31 Temmuz 2013 19:30

 

Gezi Parkı protestoları sırasında, Talimhane'de eylemcilere pala ile saldıran ve hakkında 27 yıla kadar hapis cezası istenen Sabri Çelebi, halen Fas'ta olduğunu belirterek Ramazan Bayramı'ndan sonra Türkiye'ye döneceğini söyledi.

Gezi Parkı protestoları sırasında, Talimhane'de eylemcilere pala ile saldıran ve hakkında 9 yıl 9 aydan 27 yıla kadar hapis cezası istenen Sabri Çelebi, halen Fas'ta olduğunu belirterek Ramazan Bayramı’ndan sonra Türkiye ’ye döneceğini söyledi.

Cem Tursun'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre Çelebi, hakkında düzenlenen iddianameye ilişkin olarak ise "Hakkımda 27 yıl istenmiş, adam öldürenler bile 4 yıl yatıp çıkıyor. 50 yıl istense umurumda değil, yine de Türkiye'ye döneceğim. 1,5 yaşında çocuğum var. Ben ekmeğimi orada kazanıyorum. İşim gücüm İstanbul'da. Ben Fas'ta ne yapacağım. Çocuğumun rahatsızlığı nedeniyle dönüşüm gecikti” dedi.

13 Ağustos Salı günü Türkiye'ye dönüş biletini iptal ettirdiği yönündeki iddiaları yalanlayan Çelebi, "Hayır öyle bir şey yok. Bunu THY'den de öğrenebilirsiniz. Ramazan Bayramı'ndan sonra Türkiye'de olacağım" diye konuştu.

 

ETİKETLER

palalıgezi parkıeylembayramdan sonracezaelli yılsabri çelebi

İlgili Haberler

Adalet Bakanlığı: 'Palalı saldırganın' kaçmasında devletin ihmali yok

Gezi Parkı olaylarında eylemcilere 'palayla' saldıran Sabri Çelebi'nin UYAP'taki arıza nedeniyle yurtdışına kaçtığı iddiasına Adalet Bakanlığı'ndan yalanlama geldi

Palalı saldırgan, dönüş uçağına binmedi

Taksim’de Gezi parkı eylemleri sırasında göstericilere pala ile saldıran, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve Kazablanka’ya giden Sabri Çelebi, Türkiye’ye dönüş için bugün bilet almasına rağmen uçağa binmedi

Palalı saldırgan: Fas'tan dönmedim; çünkü çocuğum hastalandı

Gezi olaylarında kadın bir göstericiye 'zırh' ile vurmasıyla gündeme gelen 'palalı saldırgan' Sabri Çelebi, Fas'tan dönmemesine gerekçe olarak çocuğunun hastalığını gösterdi

Savcı, 'palalı' esnaf için 27 yıl istedi

Gezi Parkı direnişi sırasında, polisin müdahalesinden kaçan direnişçilere zırh adlı kesici silahla saldıran ve 'palalı' olarak tanınan Sabri Çelebi için, savcı 27 yıl hapis istedi

27 yıla kadar hapsi istenen 'palalı saldırgan' dönüş biletini iptal ettirdi

Gezi Parkı eylemleri sırasında Taksim’de göstericilere palayla saldıran zanlı için 27 yıla kadar hapis cezası istendi. Zanlı Çelebi'nin Fas'tan dönüş biletini iptal ettirdiği öğrenildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24