27 yıla kadar hapsi istenen 'palalı saldırgan' dönüş biletini iptal ettirdi

Gezi Parkı eylemleri sırasında Taksim’de göstericilere palayla saldıran zanlı için 27 yıla kadar hapis cezası istendi.
Yaklaşık bir ay önce Taksim’de düzenlen eylemler sırasında göstericilere palayla saldıran Sabri Çelebi hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede, göstericilere palayla saldıran Çelebi için 27 yıla kadar hapis cezası istendi.
Taksim’de 6 Temmuz’da düzenlenen Gezi Parkı eylemleri sırasında göstericilere palayla saldıran ve bir kadının sırtına tekme atan Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı.
Zanlılar, savcılık sorgularının ardından "kasten yaralama" ve "kamu görevlisine mukavemet" suçlarından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi mahkeme de 4 şüphelinin serbest bırakılmasına karar vermişti.
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Veysi Büyükkılıç, 9 Temmuz'da, Sabri Çelebi'nin serbest bırakılmasına itirazda bulunmuştu. Büyükkılıç, "suçunun vasıf ve maiyeti" ile "mevcut delil durumunu" itirazına gerekçe göstererek, palalının tutuklanmasını talep etmişti.
İtirazı karara bağlayan nöbetçi mahkeme, Sabri Çelebi'nin tutuklanması için hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.
Biletini iptal ettirdi, Türkiye'ye dönmüyor
Yakalama kararı çıkmasından bir gün önce, 10 Temmuz'da Fas'a giden Sabri Çelebi, dönüş bileti olmasına rağmen Türkiye’ye dönmemişti.
Fas'a gittikten sonra hakkında “Türkiye’den kaçtı .Bir daha Türkiye’ye dönmeyecek” iddialarına avukatı aracılığı ile cevap veren Çelebi, Türkiye’ye döneceğini açıklamıştı. Sabri Çelebi, son olarak 13 Ağustos tarihine bilet aldı. Sabri Çelebi’nin Türkiye’ye dönmek için yaptırdığı tüm rezervasyonlarını iptal ettirdiği öğrenildi.