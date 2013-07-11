Palalı saldırgan neden yakalanamadı?

Beyoğlu’nda bir polis ve bir göstericiyi elindeki palayla yaraladıktan sonra serbest bırakılan Sabri Çelebi hakkında savcılığın itirazı üzerine salı günü sabah saatlerinde çıkartılan yakalama kararı, UYAP’taki (Ulusal Yargı Ağı Projesi) bir sorun nedeniyle sisteme işlenemeyerek, polise ulaştırılamadı. Bu nedenle gün boyu gözaltına alınamayan Sabri Çelebi'nin hakkındaki karar, saat 18.00 sıralarında UYAP sistemine düştü.

hurriyet.com.tr'nin haberine göre, Gezi Parkı olayları sırasında cumartesi günü Talimhane’de polisten kaçan kalabalığı palayla saldıran ve esnaf olduğu belirtilen Sabri Çelebi, pazar günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Nöbetçi savcılıkta yapılan sorgunun ardından Sabri Çelebi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelinin üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklanmanın bir tedbir olması, şüphelinin sabit ikametgah sahibi olması ve kaçma şüphesinin bulunmaması gerekçelerini göz önünde bulundurarak tutuklanma talebinin reddine karar verdi.

Savcı 47 saat sonra itiraz etti

Ancak salı günü savcılık, Sabri Çelebi’nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Sulh Ceza Mahkemesi’ne itiraz eden savcılık, ‘suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumunu’ gerekçe göstererek Sabri Çelebi’nin tutuklanmasını talep etti. Savcının bu talebini İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkemenin üye hakimi verdiği kararda, kasten yaralama ve polise direnme suçlarından Sabri Çelebi hakkında yakalama kararı çıkarttı. Sabri Çelebi’nin yanında bulunan Şeyhmus Kırmızı, Ahmet Girgin ve Murat Ertekin hakkında ise yurtdışına çıkış yasaklı adli kontrol kararı alındı.

UYAP'taki sorun yüzünden gözaltına alınamadı

Mahkeme kararı sabah saatlerinde almasına rağmen UYAP’ta (Ulusal Yargı Ağı Projesi) yaşanan sorun nedeniyle kararı sisteme işleyemedi. Sabri Çelebi ve diğerleri hakkındaki karar, UYAP’ta görünmeyince polis tarafından da bir işlem yapılamadı. Hakimin kararı saat 18.00 sıralarında UYAP sistemine düştü.



Hukukçu ve polis görüşü



Bir polis müdürü, gün içinde Sabri Çelebi ile ilgili ellerine ulaşan bir yakalama kararı olmadığını belirterek, “UYAP’ın beklenmesine gerek yok. Evrak fiziki olarak da gönderilebilir” dedi.

Hukukçular ise şu görüşte:

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kılıç: Evrak elden de gönderilebilir. Karar verilmişse o andan itibaren yürürlüğe konulması gerekiyor. Süre o andan itibaren başlamıştır. UYAP bir gerekçe olamaz. UYAP bir alternatif. Asıl işlemin önüne geçemez. Fiziken de imzalayıp gerekli birime verebilirler.

Avukat Ömer Kavili: Elbette ki UYAP dediğin dünkü çocuk. Önemli olan yargıcın kararıdır. Yargıç kararı alır, mübaşirle bile takibi yapılabilir. UYAP’ta arıza çıktı ne olacak? Adaleti bir teknisyenin eline mi bırakacaklar? Öyle bir şey olmaz. UYAP’a kaydedilmemiş olması yakalama işlemini geciktirmeye neden değildir.



Yakalama kararının gerekçeleri



İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı yakalama kararında, gerekçe olarak Kaan Polat ve Kayhan Şahan’ın yaralanması gösterildi. Kamera kayıtlarının incelendiğinin belirtildiği kararda, "Suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, mağdur veya başkaları üzerinde baskı kurulma girişimi hususunda kuvvetli şüphe bulunması, turizm işi ile iştigal ettiğini beyan eden şüpheli de ele geçen ve mesleğiyle mutad olmayan şekilde ele geçen suç aletinin niteliği ve adli kontrol tedbirlerinin yeterli görülmemesi nedeniyle yakalama kararı çıkartılmasına karar verilmiştir" denildi.