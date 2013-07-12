‘Palalı’ saldırgan Fas’ta ortaya çıktı

Geçen Cumartesi düzenlenen Gezi Parkı protestoları sırasında, Taksim Talimhane’de göstericilere pala ve sopalarla saldıran ve hakkında yakalama kararı bulunan Sabri Çelebi'nin Fas'ta olduğu öğrenildi. Sabri Çelebi’nin, yurtdışına Atatürk Havalimanı’ndan çıktığı anlaşıldı. Palalı saldırgan 10 Temmuz Çarşamba günü Türk Hava Yolları'nın 16.30 uçağıyla Kazablanka'ya uçtu.10 Ağustos gününe dönüş bileti aldığı öğrenildi.

Yakalama kararı çıkmıştı

Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi, 7 Temmuz'da savcılık sorgularının ardından "kasten yaralama" ve "kamu görevlisine mukavemet" suçlarından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilmiş, nöbetçi mahkeme de 4 şüphelinin serbest bırakılmasına karar vermişti.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Veysi Büyükkılıç, 9 Temmuz'da, Sabri Çelebi'nin serbest bırakılmasına itirazda bulunmuştu. Savcı, "suçunun vasıf ve maiyeti" ile "mevcut delil durumunu" itirazına gerekçe göstererek, şüpheli Çelebi'nin tutuklanmasını talep etmişti. Nöbetçi İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Sabri Çelebi'nin tutuklanması için hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.