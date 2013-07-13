Fas'a giden palalı saldırgan: Birkaç ay için memleketimi ailemi bırakmam

Gezi Parkı'nın halka açılması sırasında çıkan olaylarda elinde palayla vatandaşlara saldıran ve hakkında tutuklama kararı çıkan Sabri Çelebi Fas’a gitti. Çelebi'nin avukatı bir hafta içerisinde Türkiye’ye döneceğini söyledi. Çelebi, "Ben 1-2 ay, 1 sene için memleketimi ailemi bırakacak değilim" dedi.

Gezi Parkı eylemcilerine palayla saldırmasıyla gündeme gelen Sabri Çelebi’nin hakkında yakalama kararının çıkartılmasının ardından Fas’a gitmesi kafaları karıştırdı.

Vatan gazetesinden Mustafa Uçar Altuntaş'ın ulaştığı Çelebi, kaçmadığını, ameliyat olan kayınpederini eşi ve çocuğuyla ziyaret etmeye geldiğini ifade etti.

Çelebi, şunları söyledi:



Medyayı suçladı



"Medya haklının yanında değilmiş, doğru haber yapmıyormuş bunu gördüm. Medya beni cani yaptı, katil yaptı. Allah benim o an ki yaşadığım her şeyi bunları yazanlara da yaşatsın. Bu adam niye böyle yaptı, niye araştırmıyorlar bunu? Herkes bu ülkenin bölünmesini istiyor onu anladım."



'Kimse yaralanmamış'



"Benim tutuklanma kararımı çıkartan basındır helal olsun. Onların ailesi yok zaten, sadece o kızın ailesi var. Birisi annenize küfür etse ne yaparsınız merak ediyorum. Niye kaçayım ki. Mahkeme süreci var. Ben geleceğim, itirazımı da yapacağım. Yakalama kararının çıkacağının bile tahmin etmiyordum. Ben o haberleri okurken yurt dışındaydım. Basıl tutuklama kararı çıkıyor? Kimse yaralanmamış, medikal tedavi görülmüş çıkmış. Ben 1-2 ay, 1 sene için memleketimi ailemi bırakacak değilim."



Çelebi’nin 10 Ağustos’a dönüş bileti var



Serdar Çelebi, 6 Temmuz’da gözaltına alınmış, adli kontrole gerek görülmeden serbest bırakılmıştı.

Savcı, 9 Temmuz’da karara itiraz etti. Mahkeme 10 Temmuz’da dosyayı aldı, 11 Temmuz’da tutuklama ve yakalama kararı aldı. Çelebi’nin, 10 Temmuz Çarşamba günü saat 16.30’da Faslı eşi ve çocuğu ile birlikte Fas’ın Casablanca şehrine gittiği ortaya çıktı.

Serdar Çelebi’nin bir ay sonraya, yani 10 Ağustos’a Türkiye’ye dönüş bileti aldığı öğrenildi.